新綠金！日本養生聖品　台灣香檬商機無限

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）日本人視為養生聖品的香檬，不只原產於琉球，台灣東部也有。畜產試驗所高雄種畜繁殖場輔導廠商開發台灣香檬新用途，將農產廢棄物變成具有動物保健功能，大幅減少抗生素的使用。

「扁實檸檬（Hirami lemon）」為台灣原生植物，又稱「台灣香檬」或「山桔仔」。在日本，香檬原汁是高價的養生聖品，一般認為與琉球人普遍長壽有關。經推廣，屏東縣已成為台灣最大的香檬產地。

隨著香檬原汁的銷量增加，香檬皮渣的數量亦不斷增多，業者苦無處理對策。高雄區農業改良場分析香檬皮渣後，證實此水果富含抗氧化功效的「多甲氧基黃酮（Polymethoxylated flavones, PMF）」成分，且是台灣柑橘類中PMF含量較高者，而其果皮部位的含量甚至比香檬原汁的含量還高。

該特性讓香檬生產業者嗅到商機，於是自行在親友的豬場試著添加在肉豬飼料中，進行小規模飼養，獲得不錯成績。畜試所於2017年籌辦動物保健計畫， 希望開發出一系列具潛力、能取代抗生素的國產飼料添加物。

場長許晉賓輔導業者進行商業豬場之生長期田間試驗，發現台灣香檬粉添加於LD生長肥育期肉豬飼料中，對於豬隻之生長與飼料換肉率具有改善效果，並能提升部分的屠體性狀。在成本效益方面，主要可促進飼料的利用，估計生長肥育期每頭豬約可提高248～440元的收益，具有飼料添加應用之潛力。

台灣香檬田。(照片來源：行政院農業委員會畜產試驗所提供)