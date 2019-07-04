中國大使警告英勿干預香港 英外交部召見

中國和香港前殖民國英國近來就香港問題隔空交戰。英國首相梅伊和外相韓特對香港發生的抗爭行動表達關切，被中國駐英大使劉曉明警告勿干預香港事務，隨即被英國外交部召見。

梅伊（Theresa May）3日在國會每週例行質詢對議員表示，對於香港目前情勢，她已經在20國集團（G20）會議時，直接向中國領導高層表達憂心。

正在角逐保守黨魁、可能成為下任首相的中國女婿的韓特（Jeremy Hunt）近來頻頻對妻子祖國的行動表達關切。韓特警告，若中國不遵守「中英聯合聲明」，將會有嚴重後果。

「中英聯合聲明」是中國與英國就香港問題共同發表的聲明，在1984年12月19日由當時中國國務院總理趙紫陽和英國首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）在北京簽訂，聲明中保證香港「一國兩制」的方針50年不變。

韓特多次在受訪時和社群媒體上發聲，呼籲中國傾聽香港民眾的聲音。在香港主權移交中國的22週年紀念日7月1日，韓特在推特發文表示，英國對香港和香港自由的支持毫不動搖。他也強調不容許暴力，香港民眾應該享有和平抗爭的權利。

不過，中國外交部駐港公署昨天發表用詞強硬的聲明，稱「暴力就是暴力，犯罪就是犯罪」，並表示針對韓特的「涉港錯誤言論」，已向英方提出嚴正交涉。

聲明也指出，英方以「中英聯合聲明」為幌子「執意干預」香港事務「毫無道理，語帶威脅更是不自量力、荒唐至極」。中方嚴正要求英方「糾正錯誤、迷途知返」，尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政。

中國駐英大使劉曉明3日表示，英國似乎忘了香港不再是殖民地，「某些官員或政客還保有殖民國的想法，忘記香港已經回歸祖國的懷抱」。他警告，英國正在干預中國內政，「必須認清這些言語和行動導致的後果」，英國應該放手，不要再插手香港事務。

劉曉明也說，英國政客批評香港沒有享受民主或公民權真是「偽善」，因為在英國殖民時期，香港人民也沒有選舉或是抗爭的權利。

劉曉明隨後被英國外交部召見。英國廣播公司（BBC）報導，外交部常任副部長麥克唐納（Simon McDonald）對劉曉明表示，他的這番發言「既令人無法接受，也不正確」。

英國外交部表示，將會持續透過公開和私下管道，呼籲中國當局尊重香港民眾的權利。