政院降清酒關稅　釋出善意爭取加入CPTPP

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）行政院前（2）日將「海關進口稅則部分條文修正草案」送立法院審議，昨（3）日立法院三讀通過，針對清酒等15項農漁產品大幅調降關稅，期盼有助加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判。

根據行政院所發布新聞稿，該修正案重點有三。首先，因應台灣於2017年與友邦巴拉圭簽訂經濟合作協定，對巴拉圭產粗製糖與精製糖增訂免關稅配額數量，對馬黛茶等29項貨品免稅，並對冷凍豬筋分5年調降關稅至免稅。

第二，為促進大型柴油車汰舊換新，以減少污染排放，修正案調降3.5噸以上貨車、10人座以上大客車等的進口零組件關稅。預估稅損約5,900萬元，但環保署指出，降低的零組件成本可帶動國內柴油車產業，並估計每年可汰換1,400多輛柴油車。

最後，修正案調降15項農漁產品及加工食品關稅。包括5項冷凍水產品（冷凍柳葉魚，未燻製的蟳類、海扇貝、墨魚、章魚等），稅率調降約2%到5%；10項農漁產品（生鮮海扇貝、山藥、溫州蜜柑、味噌、蛋黃醬、咖哩醬、穀物酒等），降幅達到一半。

行政院指出，調降這15項產品關稅預估稅損達2億1094萬元，但由於這15項產品國內產量較少，對國內產業衝擊有限。另一方面，關稅合理化有助於台灣加入CPTPP的談判。

由於修正案中許多農產品，如清酒、山藥、味噌等，都是台灣向日本進口的大宗產品，被外界認為是在向主導CPTPP談判的日本釋出善意。日媒NHK便認為，這是蔡政府因公投未通過解禁福島等五縣食品進口，而採取的替代措施，以換取日本協助台灣加入CPTPP。

不過，行政院表示，降稅一體適用所有WTO會員國，並非獨惠日本，且降稅目的是為了營造有利於台灣的貿易談判氛圍。