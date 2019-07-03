「松菸八十特展」籌辦兩年　長壽菸品、珍貴手稿重現過去

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北松山文創園區推出「松菸八十」特展，以屏東生產的菸葉為意象布置，從廠、菸、人面向切入，邀請大眾認識年產值曾超過200億台幣的「松山菸廠」，自即日起展至8月18日止。

「松菸八十」特展的主展場「藝異空間」內，展示上百張各方徵集而來的菸廠老照片、數十個包含「長壽」、「新樂園」的珍貴菸標及松菸出品的手工「紳士牌雪茄」、八十年前建築啟建時的手繪設計原稿、六十年前以松菸為場景由第一美女夷光主演的電影《良心與罪惡》、日治時期就有的老保險櫃等，皆為首度曝光。

松山文創園區總監陳玉秀表示，這次展覽於兩年前即開始構想，因為園區員工的努力蒐集找回百件史料、照片，更聯絡上百位菸廠時期老員工，除了想向過去歷史與曾為菸廠努力的人們致敬，也想藉這樣承先啟後的連結，擦亮松山文創園區的招牌。

台北市文化基金會董事長，同時也是知名電影人、及編劇的小野說明，台北是座移民的城市，保留歷史是件不容易的事，松山文創園區從菸廠轉型為文化創意基地，是台北市古蹟活化的成功案例，很高興園區以尋根方式串聯起松菸的過去與現在，讓我們透過本次松菸八十特展，發現台灣歷史的瑰寶。

藝異空間主展區播放的1960年代電影《良心與罪惡》，完整重現60年前松山菸廠運作的模樣，獲得許多參觀民眾的讚嘆；1960年代的警備總部總司令贈送給松山菸廠的檜木鏡，特別由台北菸廠借展回來，保存依然良好；1954年出版的《松山菸廠概況》，日治時期的金雞菸標、戰後最早生產的「香蕉」牌香菸、軟黃包「長壽」及50支罐裝的鐵罐、塑膠罐，女工手工捲製雪茄的照片，以及兩株活的菸葉，都讓民眾覺得相當驚喜、目不轉睛。

展期內出示身分證，字號有8或0者，可享松菸小賣所飲品8折優惠；1939年出生者，亦可憑身分證免費兌換菸草茶一杯，每證限換一次。更多詳情請前往官網或臉書查詢。