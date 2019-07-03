《我和我的冠軍女兒》女星宣佈退出影壇 震驚寶萊塢

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）曾出演印度電影《我和我的冠軍女兒（Dangal）》大女兒吉塔（Geeta）角色的女星塞依拉·沃西（Zaira Wasim）7月1日在個人官方臉書上宣佈，將息影並退出影壇，震驚印度各界。

塞依拉·沃西7月1日在臉書上寫下長文，

“5年我做了一個改變人生的決定，而今日我將再度做出另一個足以影響終身的決定。” “當我一開始探索這個領域，並對此做出努力、貢獻時間時，我試著抓住另一個新的生活，但是在很長的一段時間裡，我掙扎著，企圖變成另一個人，但是我並不是真正的快樂” “這個領域為我帶來很多的愛、支持與掌聲，但同時它也將我帶往一條無知的道路，而我也逐漸失去最初的信仰。”

她表示，過去5年的職業生涯讓她陷入弱勢，屈服於這樣的環境也損害她的信仰。

2016年在拍攝《隱藏的大明星》時，塞依拉·沃西曾遇見查摩與克什米爾首席部長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）, 莫夫蒂曾讚美她在表演中散發的光芒。不料，由於當時正值克什米爾嚴重內亂，此事導致許多網友透過許多管道恐嚇要求她道歉。她迫於壓力發佈了道歉啟示。

現年18歲的塞依拉·沃西因演出印度知名電影《我的冠軍女兒（Dangal）》中大女兒吉塔（Geeta）一角而走紅。之後她與阿米爾汗（Amir Khan）二度合作，主演電影《隱藏的大明星（Secret Superstar）》，扮演一位喜愛唱歌的穆斯林女孩，精湛演技也讓她贏得印度電影觀眾獎（Filmfare Awards）最佳女主角獎項。

她的退出也在寶萊塢與印度各界引起轟動，有人質疑她退出的動機不單純，帳號可能遭到駭客攻擊，也有人對於她退出的理由不買帳，塞依拉表示，退出寶萊塢是自己深思熟慮後做的決定。