2019蒙古亞洲競技體操錦標賽 三重高中丁華恬榮獲金牌

2019蒙古亞錦賽臺灣女子代表隊中， 就讀三重高中一年級的丁華恬榮獲女子平衡木金牌，今（3） 日於新北市政會議獻獎，新北市長侯友宜除了讚許其亮眼表現， 也恭喜拿下台灣女子代表隊的第一面金牌。

本次臺灣女子代表隊經今年4月13日於國家訓練中心選拔組成， 丁華恬以總成績第1名入選，雖於資格賽中因重大失誤， 以第7名成績進入決賽，但透過不斷的技術修正，最後以13. 233的高分勇奪金牌。

丁華恬於去 (107) 年開始進入成人組競賽，在世錦賽平衡木資格賽中排名第10， 雖然無法參加決賽，但足以證明其實力已具備世界級水準。 華恬從三光國小附幼、厚德國小、明志國中， 再銜接到三重高中就讀，每天維持數小時訓練從未間斷， 今年全中運高女組競技體操，於成隊、個人全能、高低槓、 平衡木囊括4面金牌。 希望藉由實戰成果及本次亞錦賽金牌的寶貴經驗， 能有機會爭取2020東京奧運會的門票， 讓自己站在東奧的舞台上，讓世界看見臺灣、認識新北。

體操教練蔡恆政表示，感謝教育局在12年的訓練過程中， 於參賽經費、訓練耗材、輔助器材設備等大力支持， 加上學校的力挺，讓教練及選手安心在訓練場上盡情發揮， 丁華恬的獲獎是新北市與所有努力不懈的選手共同的榮耀！

教育局近年推展學校體育著力甚鉅，由「選、訓、賽、輔、獎」 等面向建構運動人才培育三級銜接體系， 依種類發展需求補助學校成立體育班，並透過體育重點學校、 申請設立基層選手訓練站方式補助學校，亦逐年招聘專任運動教練、 設置運動傷害防護站；另設立獎學金、獎（輔） 助金及訓練補助金等獎勵機制，讓學校在運動環境、 設備等資源充足，給選手完善專長訓練環境與升學管道， 搭建運動人才三級銜接培育體系。

照片由新北市政府教育局提供