超過3米高巨大器官裝置藝術超搶眼！

照片來源：新北市文化局提供
新北市最青春的展覽來了！新北市畢業祭邁入第四屆，從4月到6月，橫跨全臺21個藝文校系，於新北市6座藝文場館中舉辦32檔精彩展覽，新生代藝術家總動員，用他們最鮮活、最生猛、最不設限的創意，展現他們爆炸性的藝術創作成果！畢業祭精選展「青春Blessing」即日起至7月12日在新北市政府ㄧ樓大廳展出。
新北市長侯友宜表示，新北市ㄧ直是年輕創作者的築夢基地，長期推動多項扶植夢想的政策。包含音樂類的「樂壇新星」、影視類的「學生影像新星獎」、以及多媒材藝術創作的「畢業祭」。值得ㄧ提的是，今年除了提供展演平台外，也邀請許多藝術業界人士前來觀展，明年更將規模擴大升級，除了繼續免展場場租、附展覽保險、送文宣等，精選展將轉變為博覽會形式，讓所有參與的學生一起行銷自己的作品，並設計一連串與業界結合的課程，期待市府可做為學生藝術家最強的推進器，成為學生與業界的媒合平台。
為鼓勵新世代藝術家持續創作，新北市政府文化局自105年起舉辦「青春分號；不句號。」畢業祭聯展，今年邁向第四個年頭，提供新生代藝術家大展身手的舞台，從展場空間、文宣印製、宣傳活動等，全力支持年輕學子，持續獲得青年藝術家的好評！今年更首次以參展者互相推薦的形式，從畢業祭32檔展覽中選出48位新銳、34件作品舉辦。獲選的藝術家，更能在未來2年內於文化局所屬館舍舉辦1檔展覽。
本屆精選展共計展出34件創作，其中臺藝大工藝所才女林雅惠以羊毛氈「蛹之森」，把嚴肅的市府大廳打造成有機體般的奇幻異次元；臺藝大周晏旭高達3米5的「巨大人體器官」在大廳突兀的出現，更成為全場視覺焦點。展出內容包含繪畫、雕塑、裝置、數位繪圖等多種媒材，作品背後的論述和故事更是精彩萬分，讓觀眾ㄧ探臺灣新生代鬼才藝術家們的無限創造力！
畢業祭精選展「青春Blessing」於即日起至7月12日在新北市政府ㄧ樓大廳展出，歡迎民眾把握機會前往參觀。詳細訊息請洽文化局網站http://www.culture.ntpc.gov.tw/查詢。
照片來源：新北市文化局提供