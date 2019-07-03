超過3米高巨大器官裝置藝術超搶眼！

新北市最青春的展覽來了！新北市畢業祭邁入第四屆， 從4月到6月，橫跨全臺21個藝文校系，於新北市6座藝文場館中 舉辦32檔精彩展覽，新生代藝術家總動員，用他們最鮮活、 最生猛、最不設限的創意，展現他們爆炸性的藝術創作成果！ 畢業祭精選展「青春Blessing」即日起至7月12日在新北 市政府ㄧ樓大廳展出。

新北市長侯友宜表示，新北市ㄧ直是年輕創作者的築夢基地， 長期推動多項扶植夢想的政策。包含音樂類的「樂壇新星」、 影視類的「學生影像新星獎」、以及多媒材藝術創作的「畢業祭」。 值得ㄧ提的是，今年除了提供展演平台外， 也邀請許多藝術業界人士前來觀展，明年更將規模擴大升級， 除了繼續免展場場租、附展覽保險、送文宣等， 精選展將轉變為博覽會形式， 讓所有參與的學生一起行銷自己的作品， 並設計一連串與業界結合的課程， 期待市府可做為學生藝術家最強的推進器， 成為學生與業界的媒合平台。

為鼓勵新世代藝術家持續創作，新北市政府文化局自105年起舉辦 「青春分號；不句號。」畢業祭聯展，今年邁向第四個年頭， 提供新生代藝術家大展身手的舞台，從展場空間、文宣印製、 宣傳活動等，全力支持年輕學子，持續獲得青年藝術家的好評！ 今年更首次以參展者互相推薦的形式，從畢業祭32檔展覽中選出4 8位新銳、34件作品舉辦。獲選的藝術家，更能在未來2年內於文 化局所屬館舍舉辦1檔展覽。

本屆精選展共計展出34件創作， 其中臺藝大工藝所才女林雅惠以羊毛氈「蛹之森」， 把嚴肅的市府大廳打造成有機體般的奇幻異次元；臺藝大周晏旭高達 3米5的「巨大人體器官」在大廳突兀的出現， 更成為全場視覺焦點。展出內容包含繪畫、雕塑、裝置、 數位繪圖等多種媒材，作品背後的論述和故事更是精彩萬分， 讓觀眾ㄧ探臺灣新生代鬼才藝術家們的無限創造力！

畢業祭精選展「青春Blessing」於即日起至7月12日在新 北市政府ㄧ樓大廳展出，歡迎民眾把握機會前往參觀。 詳細訊息請洽文化局網站http://www.culture. ntpc.gov.tw/查詢。

照片來源：新北市文化局提供