中華電信MOD台北電影節專區

照片由中華電信提供
2019台北電影節即將開跑，開幕片《灼人秘密》與閉幕片《地久天長》的早鳥票均在10分鐘內完售，影迷朝聖熱度破表，足見台北電影節影受到高度期待。中華電信MOD回應廣大影迷殷切期盼，特別成立「台北電影節專區」，精選上百部台北電影節歷屆參展電影，讓影迷暢看精彩電影大呼過癮。
台北電影節開跑 精采好片陸續登場
今年台北電影節即日起至7月13日在台北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦。向來特別關注新銳創作的台北電影節，今年有許多重量級影片，除了擔任開幕片的《灼人秘密》與閉幕片的《地久天長》外，今年獲得坎城影展影帝獎座的阿莫多瓦新作《痛苦與榮耀》、柏林影展金熊獎的《出走巴黎》和小兵立大功在日本創下票房奇蹟的《海角上的兄妹》等，都將在台北電影節播映。
世界首映《驚悚劇場I》與《驚悚劇場II》、侯孝賢導演《海上花》數位修復版、《野雀之詩》、《大餓》、《傻傻愛你，傻傻愛我》和《陪你很久很久》等台灣電影也受到影迷高度期待。
中華電信MOD「電影199」包月專區 精選台北電影節上百部電影
錯過之前台北電影節作品的影迷有福了！中華電信MOD長期關注台灣電影產業發展，全力支持台北電影節，於今年成為台北電影節最大贊助品牌。為鼓勵及支持台灣電影的創作，並讓影迷享受歷屆台北電影節好片，特別成立「台北電影節專區」，集結台北電影節歷屆上百部電影，例如本屆入圍競賽片《切小金家的旅館》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《狂徒》，以及去年得獎《大佛普拉斯》、《血觀音》、《幸福路上》…等好片。此外，本屆入圍11項獎項《老大人》也會在7月12日開放電影199客戶觀賞，讓客戶在家也能欣賞台北電影節電影，享受佳評如潮的心靈震撼。
本屆入圍11項大獎《寒單》 MOD單點電影獨家搶先發行
2019強片《寒單》MOD獨家搶先上架，本片入圍本屆台北電影節最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女配角…等11項大獎。故事以台東「炮炸寒單」習俗來穿針引線，帶出人性的脆弱與贖罪的懺悔。中華電信邀請您一同支持國片!(訂閱路徑:電影>院線直送)