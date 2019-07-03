中華電信MOD台北電影節專區

2019台北電影節即將開跑，開幕片《灼人秘密》與閉幕片《 地久天長》的早鳥票均在10分鐘內完售，影迷朝聖熱度破表， 足見台北電影節影受到高度期待。 中華電信MOD回應廣大影迷殷切期盼，特別成立「 台北電影節專區」，精選上百部台北電影節歷屆參展電影， 讓影迷暢看精彩電影大呼過癮。

台北電影節開跑 精采好片陸續登場

今年台北電影節即日起至7月13日在台北市中山堂、 台北新光影城及光點華山電影館舉辦。 向來特別關注新銳創作的台北電影節，今年有許多重量級影片， 除了擔任開幕片的《灼人秘密》與閉幕片的《地久天長》外， 今年獲得坎城影展影帝獎座的阿莫多瓦新作《痛苦與榮耀》、 柏林影展金熊獎的《出走巴黎》 和小兵立大功在日本創下票房奇蹟的《海角上的兄妹》等， 都將在台北電影節播映。

世界首映《驚悚劇場I》與《驚悚劇場II》、侯孝賢導演《 海上花》數位修復版、《野雀之詩》、《大餓》、《傻傻愛你， 傻傻愛我》和《陪你很久很久》等台灣電影也受到影迷高度期待。

中華電信MOD「電影199」包月專區 精選台北電影節上百部電影

錯過之前台北電影節作品的影迷有福了！ 中華電信MOD長期關注台灣電影產業發展，全力支持台北電影節， 於今年成為台北電影節最大贊助品牌。 為鼓勵及支持台灣電影的創作，並讓影迷享受歷屆台北電影節好片， 特別成立「台北電影節專區」，集結台北電影節歷屆上百部電影， 例如本屆入圍競賽片《切小金家的旅館》、《人面魚： 紅衣小女孩外傳》、《狂徒》，以及去年得獎《大佛普拉斯》、《 血觀音》、《幸福路上》…等好片。此外，本屆入圍11項獎項《 老大人》也會在7月12日開放電影199客戶觀賞， 讓客戶在家也能欣賞台北電影節電影，享受佳評如潮的心靈震撼。

本屆入圍11項大獎《寒單》 MOD單點電影獨家搶先發行

2019強片《寒單》MOD獨家搶先上架， 本片入圍本屆台北電影節最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、 最佳男主角、最佳女配角…等11項大獎。故事以台東「炮炸寒單」 習俗來穿針引線，帶出人性的脆弱與贖罪的懺悔。 中華電信邀請您一同支持國片!(訂閱路徑:電影>院線直送)