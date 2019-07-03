Lamigo桃猿驚傳將轉賣　唯一要求: 盼永留桃園

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿領隊劉玠廷，今(3)日下午召開記者會說明轉賣程序，他表示，對接手企業不會有預設立場，唯一要求是希望球隊永遠留在桃園，也不會預設轉賣時間點，將經營到找到買主為止。

劉玠廷在記者會上宣布正式啟動Lamigo桃猿隊轉賣程序，他指出，因選手、教練的努力，過去7年拿到5次總冠軍，維持很好的競爭力，但要繼續維持，需投入很多資源，遠超過企業所能負擔的範圍。

因此桃猿打算在球隊還有競爭力時，尋求有心企業接手。中央社引述劉玠廷表示：「企業正式易主之前，經營會維持正常，還有3連霸目標，所有隊職員權益也都不會受到影響。」

Lamigo桃猿目前由達達集團旗下的「大高熊育樂股份有限公司」經營。稍早傳出桃猿已找好買主，包括贊助商新光金控。不過劉玠廷澄清，今天是第一次對外及對內公布，尚未接觸任何企業，「沒有存在某某公司會接手的訊息，如果有企業對職棒有興趣，也請跟我們聯繫」。

劉玠廷強調，對接手企業不會有任何預設立場，只有唯一要求，「希望這個球隊永遠留在桃園，這是一支桃園的球隊，也背負市民的期待」。劉玠廷沒把形式說死，不論轉賣、冠名贊助都開放討論，「也有可能只是換了董事長、總經理，離開的只有我一個人」。

桃猿從今天宣布轉賣開始，將會接觸有興趣的企業，沒有預設轉賣時間點。劉玠廷表示，「如果能在今年球季結束後會是完美結局，如果沒辦法於今年找到，我們公司還是會繼續經營下去」。

《聯合》引述桃園市長鄭文燦說，Lamigo桃猿隊來自單一企業，依據體育減稅條例減不了多少稅，母企業也較小。相較其他四隊都是金控或大企業，競爭條件有差。雖然Lamigo桃猿隊表現很好，也培養很多新球員，但無法重金買明星球員，他會尊重球團選擇。至於市府支持Lamigo桃猿隊不會變。

鄭文燦重申的三不變，包括Lamigo桃猿隊與市府合作不變，留在青埔棒球場主場不變，Lamigo桃猿隊的名稱也因有感情了，不會變。至於有無新的企業挹注Lamingo桃園隊，他尊重球團的選擇。

如果有新的大型企業挹注，鄭文燦認為教練和球員都會留下來，市府對球隊的支持跟合作也都不會改變。他表示對Lamigo桃猿隊培養新秀、團隊合作有信心，一定會拿下三連霸。