富邦財經趨勢論壇　2019審時度勢 步步為營

5月5日，美國總統川普的一則Twitter讓金融市場再次產生劇烈轉變：美中貿易戰的不確定性增高、全球經濟前景疑慮浮現、各國股市與國際油價在五月份出現重挫。究竟全球經濟情勢會如何變化？各國央行的貨幣政策會如何轉向？金融市場的前景將如何轉折？富邦財經趨勢論壇今（3）日起跑，將深入剖析2019年下半年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「貿易戰風暴中全球經濟與匯利率展望」指出，原先市場普遍認為美中雙方有機會在五月底達成框架性協議，或是在六月底G20高峰會議後告一段落，未料川普突然宣布提高對兩千億美元中國進口商品關稅稅率，並啟動對三千億美元中國商品加徵關稅之行政程序，之後又公布華為禁令，此一轉折讓全球金融市場出現劇烈動盪。到了六月中旬，隨著美中兩國領袖將於G20高峰會場合進行雙邊會談消息公布，以及歐洲央行與美國聯準會先後釋出寬鬆貨幣政策訊號，全球股市、債市、原物料出現同步上揚，S&P 500指數還創下歷史新高。

然而，若美中貿易對峙情勢持續，從貿易戰轉變成科技戰，全球經濟景氣前景將不甚樂觀。在此情況之下，全球主要央行將被迫推動寬鬆貨幣政策，全球金融市場的波動風險也因各國經濟放緩、貿易戰的不確定因素而急速上升。

2019下半年全球經濟及金融市場三大風險

羅瑋指出，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，以現階段來講，主要風險有三：全球貿易戰進一步擴大；其次為美國經濟穩健成長態勢出現轉變；第三則是中國經濟進一步放緩。

首先，儘管美中雙方恢復談判，但短期內仍難出現具體進展。對美國而言，除了加徵關稅外，亦有許多手段可對中國進一步施壓，包括對關鍵技術的出口管制，防堵中國技術發展等。此外，美歐跟美日的貿易談判是另一戰線，雖然川普表示要延後六個月再考慮是否對進口汽車加徵關稅，但也為未來談判埋下不確定因素。

第二，美國穩健成長動能恐出現改變。美國這一波經濟復甦從2009年7月到現在已歷時121個月，創下二次大戰以來最長的繁榮時期。然而，現今貿易戰的緊張情勢攀升，影響企業投資與民眾消費意願，後續還有何種成長動能維持經濟增長，令人擔憂。此外，川普與美國國會亦處於僵局，使得基礎建設推動進度停擺，到了今年第三季末，美國國會必須提高舉債上限，且須在10月1日前通過聯邦政府預算，否則聯邦政府將再度關門，這些因素皆可能對美國經濟後續成長造成影響。

羅瑋分析，帶動美國經濟成長最主要的三個動能為房市、車市跟基本消費。現在美國房市跟車市都已出現疲態，對經濟成長的貢獻度下滑；就勞動就業市場來看，雖然3.6%失業率為近五十年來新低，但今年前五個月新增就業平均人數只有16.4萬人，為過去五年來最低水準。整體而言，若美國勞動就業市場再出現變化，加上關稅稅率提高，將影響美國民眾消費力，使美國經濟成長趨緩。當全球最後一個主要成長動能消失時，全球經濟前景將急速惡化。

第三，中國在貿易戰的壓力之下，內需消費增速一路下降，外貿出口表現同樣疲軟，車市已經連續十一個月出現負成長，固定資產投資增長的速度也不如預期。在此狀況之下，若中國經濟成長進一步放慢，將會對亞洲周邊國家、歐洲造成相當程度的外溢效果，因此提醒投資人須提高警覺。

2019下半年投資市場展望

股票市場：因貿易戰擴大至科技戰，加上企業獲利與經濟成長動能放慢，全球股市易受到突發性因素干擾波動。以外貿出口為主或與中國經濟連動度較高的國家將首當其衝，而體質較差的新興市場國家會承受到較大壓力。

債券市場：因主要央行將在下半年推動寬鬆貨幣政策，加上貿易戰的不確定性猶存、各國經濟成長放緩，所以主要國家的公債殖利率持續向下；另外，新興市場央行有降息空間支持債市表現，但後續須小心資金外移所造成的衝擊。羅瑋亦提醒投資人，投資公司債或高收益債券須謹慎，以免誤踩地雷。

外匯市場：主要央行的貨幣政策轉向，但因市場不確定性，美元將小幅下滑，但仍維持高位。此外，雖然新興市場資金被抽離的壓力比去年減輕，但仍需防範貿易戰進一步擴大所造成之影響。

原物料市場：因全球經濟放慢，原物料價格有可能進一步下滑；石油則因OPEC+維持減產政策，所以國際油價波動區間大概在每桶60-70美元之間；黃金則因避險需求而持續上揚。