馬來西亞禁止出口海砂給新加坡　填海工程或受阻

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）《路透社》引述吉隆坡匿名官員，報導指出馬來西亞於去年十月即停止對新加坡出口海砂，或將影響星國的填海工程。

新加坡自1965年獨立以來，透過填海造陸擴張將近四分之一的土地，現正建設中的大士港口（Tuas）也亟需海砂來完成填海工程。而鄰近的馬來西亞正是新加坡最大的海砂進口來源。

然而，現任馬國總理馬哈地卻在去年十月禁止所有的海砂出口。《路透社》引述重要官員的說法，指馬哈地不喜見到馬國的砂土被用來增加鄰國的面積，而且他也很在意是否有部分馬國官員透過這些出口不當得利。

馬哈地的新聞秘書阿克拜（Endie Shazlie Akbar）向《路透社》證實馬國政府的確有對海砂出口下達禁令，但他否認這是為了打擊新加坡的擴張工程，稱政府僅是為了查緝非法的砂石開採及輸出而已。

兩國為了避開外交衝突，都未向大眾公開這項禁令。星國國家發展部也拒絕評論這項禁令，只說星國有向不只一個國家進口沙子以確保該物資供應穩定，且星國政府一直以來都鼓勵業界減少對沙子的依賴以降低需求。

不過，根據《路透社》引述不具名業界人士的看法，稱沙子的供應量越來越稀少，甚至必須遠到印度進貨，大幅增加工程成本。距離及運費是影響沙子成本最大的因素。不過，業界人士也指出，星國近幾年來都有穩定囤貨，作為沙源驟減的緩衝。

根據聯合國的數據，新加坡是世界最大的砂石進口國，2018年向馬來西亞進口5,900萬噸的砂石（包含海、河砂），高達3.47億美元（約108億新台幣），佔新加坡97%的進口量，也佔馬來西亞95%的出口量。

沙子雖然普遍應用於工程當中，如海砂用於填海造陸，河砂用於生產水泥等，沙子卻不像石油等有國際且透明的價格指標可供參考，故外界難以評估馬國的禁令對星馬兩地帶來的影響有多大。

2007年時，印尼也曾以禁止對新加坡出口所有砂石，作為政治上的談判籌碼，令新加坡的建設工程頓時停擺。2017年柬埔寨也停止供應沙子給新加坡，再令填海工程受挫。

而未來，星國政府雖然倡導要減少對沙子的依賴，但顯然星國的對沙子的需求只會有增無減。一來，新加坡已經幾乎將大陸棚淺海地區填滿了，若是要繼續擴張土地，便需要更多的海砂來填更深的海域。二來，星國政府也對外宣稱大士港口的工程會如期竣工，不會延遲。

海事及港務管理局（MPA）則表示，星國開始嘗試使用不同的方法，包含使用浮體結構或是再利用疏浚的淤泥等。