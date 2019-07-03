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赴紐西蘭工作留學注意　7月起徵收旅遊捐35紐幣

紐西蘭近期將陸續針對入境旅客實施實施「電子旅行授權」制度，並徵收「國際旅客保育及旅遊捐」

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/03 17:06
紐西蘭威靈頓（照片來源：Pixabay）

紐西蘭威靈頓（照片來源：Pixabay）

（台灣英文新聞／社會組　台北報導）紐西蘭近期將陸續針對入境旅客實施實施「電子旅行授權」制度，並徵收「國際旅客保育及旅遊捐」，我國領事事務局今（3）日發布新聞稿，提醒欲赴紐西蘭的國人特別注意。

領務局表示，紐西蘭已7月1日起徵收「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy，IVL），費用為35紐幣，即日起計劃前往紐西蘭工作、留學或從事其他需要申請簽證之活動的國人，紐國將在受理簽證申請時一併收取IVL。

領務局指出，徵收IVL目的是為提升旅遊品質，並協助保護紐西蘭生物多樣性等，IVL將於旅客申請簽證或「電子旅行授權」（NZeTA）時一併徵收，不過已計劃在9月30日前以免簽證方式前往紐西蘭的國人，因「電子旅行授權」尚未強制實施，尚不需要繳交IVL。

而紐西蘭「電子旅行授權」（New Zealand Electronic Travel Authority，NZeTA）制度則將於10月1日起強制實施，適用以免簽證方式入境紐國之各國（包含我國）國民。未來無論以搭機或乘坐郵輪赴紐西蘭（包含轉機）者，均需於赴該國至少72小時前上網申請取得NZeTA。

NZeTA效期為2年，透過手機應用程式或至網頁申請的費用分別為9紐幣或12紐幣。擬提前辦理者可自7月中旬起開始申請。
紐西蘭
領務局

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