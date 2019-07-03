小費大學問！歐美小費文化盛行　國際旅客優雅教學

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）歐美國家盛行的小費文化可是一門學問，給多少以及怎麼給才算是體面？Skyscanner分享，歐洲及北美的小費金額都落在約5-10%之間，而搭計程車不拿找錢也算給司機小費，只要熟悉大原則出國玩就不用太擔心。

在台灣少有給小費的習慣，因普遍餐廳都會收取10%的服務費，然而出國遊玩給小費的標準，還有給法都是有眉角的！以下參考國際知名旅遊平台Skyscanner整理出幾個重點。

據Cynthia發表於Skyscanner上的文章中指出，給小費的習慣在歐美國家較為盛行，不同的國家給小費的標準也不盡相同，並舉例國人時常造訪的國家說明。

美國、加拿大：在這兩個國家給小費是必要的，於一般餐廳用餐通常是給總金額的10-15%，高級餐廳則是15-20%左右，記得在酒吧喝酒也要給調酒師1-2美金的小費哦。另外，在這兩個國家搭計程車也要給小費，通常是車資的15%。

德國、法國：相較於北美地區，德、法兩國的小費則低一些，一般落在10%左右，但盡量給到整數的金額，例如在餐廳消費了12歐元，加上10%就是13.2歐元，建議直接給14歐元囉。

捷克、奧地利：東歐的小費又更親民了一點，在餐廳大概消費金額的5-10%即可。

英國：在英國消費本來就不便宜，部分餐館會直接在帳單金額加上10-12.5%的服務費，此時就可以不用再給小費，若是沒有含服務費，則建議給10%左右當小費。

西班牙、葡萄牙：雖然兩國很接近，但是小費的給法不太一樣；西班牙果然熱情一些，餐廳小費5%就搞定，葡萄牙則是10%，而在葡萄牙搭計程車也需要支付10%的小費哦。

義大利：在義大利給小費比較隨興，沒有明文規定，不過大部分的旅客都會依循歐洲其他國家的方式，給5-10%的小費。

另外，遊客可視服務人員態度或餐點狀況決定金額多寡，小費可在結帳後夾於帳本內，或直接留在桌上。其實給小費不是消費者必盡的義務，但小小的心意是表達對服務肯定和感謝意思。

值得一提的是，入住飯店若碰到服務人員幫忙提行李或客房服務，可當面將小費給服務人員表示謝意，金額大約是一件行李1至2美金；若想給整理房間的人員小費，則可將小費留在枕頭上，金額大約是2至3美金，若四星以上的飯店則約3至5美金。

此外，大部分國家給計程車的小費其實就是不用找零了，因為歐美國家的計費常會有分有角的，所以讓司機留下零錢就算是給小費了。