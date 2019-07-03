高溫屢破紀錄　專家：防熱傷害　快熟記補水兩大關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今年夏季高溫屢創新高，氣象局警告未來一週仍然高溫，上月全台因「熱傷害」就診案例逾400人，比去年同期增加13%，7、8月勢必將再創紀錄。國健署喊出預防熱傷害3要訣，並提醒戶外工作者，需適時作好防護措施，避免大量流汗造成脫水。

台灣屬亞熱帶氣候除高溫外亦常伴隨高濕度，在外活動需慎防熱傷害，國健署提醒預防熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，特別是戶外工作者（如營建業、漁業、農業、運動員等）可能因工作屬性而需經常曝曬於豔陽下，需適時作好防護措施，避免大量流汗造成脫水。

國健署提醒，依勞動部職業安全衛生署建議，應視天候狀況採取熱危害預防措施，包含：降低作業場所溫度與提供陰涼休息場所、提供10-15℃且添加少許食鹽的冷開水或運動飲料、避免於中午時段從事重體力作業、患有高血壓、心臟病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等之勞工，應避免其從事高溫作業、強化勞工自我保護之知能，以及建立緊急通報及應變處理機制等。

此外，民眾如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並盡速就醫。