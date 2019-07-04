由於台灣特殊的地理位置和歷史淵源，台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)中包含有非常豐富的外來語。這些外來語有些是在日治時代經由日本語傳入台灣的；有些是後來點點滴滴加入的。目前台語中的外來語以英語和日本語為大宗，另外包含少量的法語、德語、拉丁語等等。

雖然台語源於閩南語，但是由於許多外來語的加入，使得台語和閩南語的內容出現了不小的差異；從這個角度來看，我們可以說，目前的台語顯然並不等同於閩南語。

台語裡使用的拉丁語，有些是通用於世界各主要語言的－－例如：「a.m. (上午)」來自拉丁語ante meridiem；「p.m. (下午)」來自拉丁語post meridiem；「vs. (相對於)」來自拉丁語versus等等－－有些則是台語裡特有的、已經台語化的。這裡舉出五個在台語中常用的以字母P為字首的拉丁語：

1. Panis (麵包) －－雖然用漢語說「麵包(mī-pau)」嘛會通，但是許多人仍然習慣於說「pháng」(發音如「胖」)，這是由拉丁語panis日語化成「パン」，然後台語化成「pháng」而來。

2. Penis (鞭) －－有些人將雄性動物的陰莖視為壯陽的聖品，而雄性動物的陰莖就被稱為「鞭」；例如蛇鞭、狗鞭、虎鞭等。不過在古漢語裡，從來沒有將「鞭」字作「陰莖」解。根據《康熙字典》的解釋：「鞭，笞也」；也就是說，鞭是用來策馬或行刑的用具。可見這裡的「鞭」字(台語音「pen」)是後來才出現的假借字，係來自拉丁語的penis。

3. Pomum (蘋果) －－古漢語稱蘋果為「林檎」(今日的日本語也稱之為「林檎 (りんご)」)，不叫「蘋果」。而且，根據《康熙字典》的記載：「蘋，本作薲，大萍也」，也就是說，蘋係指大型的浮萍，沒有蘋果的意思。因此，「蘋果」(台語音「phōn-kó」)中的「phōn」原來並非漢語，而是來自拉丁語的pomum。

4. Per centum (百分之…) －－這相當於英語的「percent」，也就是「%」的意思；不知從何時開始，大家習慣使用假借字「趴」(台語音「pha」)來代表「%」。例如最近爭論不休的「18趴」，其中的「趴」就是源於拉丁語per centum。

5. Pons (橋) －－台語稱橋樑(尤其是石造的橋樑)下方的拱形橋孔為「pōng孔」(音「pōng-khang」)；這個「pōng」係源自拉丁語pons，是「橋」的意思－－所以「pōng孔」就是「橋孔」。在目前，凡是拱形的山洞或拱形的隧道也都稱為「pōng孔」。

其實，台語裡面除了上述許多外來語之外，還有客家語和原住民語(尤其是平埔族語)的成分。這些諸多語言的加入豐富了台語的語彙，使得台語的內涵更形多采多姿，遠超出原來的閩南語。因此從這個角度來看，我們可以肯定的說，今天的台語絕對不等同於閩南語。