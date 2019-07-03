擴大監控新疆　中國在外國旅客手機安裝偵查App

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）中國政府對新疆地區執行的監控及審查無孔不入，不僅新疆地區的居民，現在就連外國旅客也遭殃。外媒近日一項調查揭露，中國新疆邊境警察會在毫無預先告知的情況下，在旅客手機內安裝監控應用程序，並下載個人資訊。

根據衛報、紐約時報等國際媒體的調查，旅客從中亞國家吉爾吉斯經內陸入境中國時，中國邊境警察會要求旅客交出手機，若旅客使用的是Android系統的手機，警察便會在手機上安裝一個由中國開發的應用程式，名為「蜂采」，亦即像「採集花蜜般」竊取手機內的電子郵件、簡訊、聯絡電話等資訊；而若旅客持iPhone手機，邊境警察則會將手機用USB線連結至一個不明的讀取器。

在大多數情況下，Android手機上的應用程序在中國警察將手機交還給旅客前就會遭到刪除，但仍有些旅客發現該應用程序留在手機上。

一名旅客告訴衛報，他今年前往新疆時，在邊境檢查站被要求交出他的Android手機，警察隨後將手機拿到另一個房間，過了將近一個小時才把手機還給他，隨後他就發現手機被安裝了一個應用程式。

他說，邊境警察拿走他的手機時，並沒有向他說明將在手機上安裝應用程式，也沒解釋應用程式的用途是什麼，其他旅客也有相同遭遇。

那名旅客還表示，他在吉爾吉斯時，便有國際旅行社告知他，在通過邊境時「他的手機會發生一些事情。」

紐時則報導，一名調查團隊的記者也遇到相同情況。

而根據紐時請外部資安工程團隊對「蜂采」進行分析後發現，該應用程序不僅收集個人資料，還會檢查手機內的圖片、影片、音檔及文件，是否符合應用程式一組程式碼所羅列的73,000多項內容。

這些項目包括恐怖組織伊斯蘭國（IS）的出版物、聖戰歌曲的音檔，以及處決的照片，顯現中國正極力採取各種措施阻止極端主義在國內孳生。

然而，列表中還有一些與伊斯蘭恐怖主義毫無關聯的內容，像是達賴喇嘛的照片、古蘭經文的音檔，甚至還有一首日本重金屬樂團「Grindcore」的歌曲，證明中國對新疆地區人民的監控不僅僅是為了剷除恐怖主義。

中國人權觀察研究員王松蓮（Maya Wang）表示，中國政府在法律和施政層面上，經常將和平的宗教活動與恐怖主義混為一談。

王松蓮也指出， 「在新疆，隱私是一個關鍵性的權利。一旦你失去了隱私，你將會開始害怕實踐你的宗教信仰、闡述你的想法，甚至思考你的想法。」