全球首張3D「寶貝球」造型悠遊卡　今起首賣限量3000個

圖/悠遊卡公司提供
(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 精靈寶可夢玩家又有新玩意可供收藏，悠遊卡公司獲得原廠授權，推出全球第一款3D寶貝球造型票卡｢精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球｣，今(3)日上午10時起在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物開放預購，首批限量3000個，想把寶貝球納為己有的玩家，手腳要快。
悠遊卡公司表示，精靈寶可夢在全球擁有廣大玩家，在台灣也不例外，街頭巷尾不難看到玩家拿著手機「抓寶」。這次推出的3D寶貝球悠遊卡除了吸睛的球型設計外，在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮起綠燈顯示感應成功，猶如精靈寶可夢故事中，成功收服寶可夢的寶貝球，互動體驗相當有趣。
「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」將自7月3日上午10時起開放預購
★首批可在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物買得到，限量3000個、每個售價新台幣350元，每人限購4個，預計在7月31日取貨。
★如果沒搶到首批，也可以自7月3日至7月17日參加第二波預購，但就得等到9月25日才拿得到，限量11,000個。
想要3D寶貝球悠遊卡的消費者可在7月3日上午10時起，使用統一超商的ibon(「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「電子票證」→「悠遊卡」)、也可利用全家便利商店FamiPort的預購功能或PChome24h購物(https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAEHD-A900A295K?q=/S/DEAEHD)預購。若希望能在7月底前入手，可得搶到第一波出貨才來得及。
近年來悠遊卡創意連發，推出的造型悠遊卡屢屢成為市場上的搶手貨。去年發行酒瓶造型的「金牌台灣啤酒3D造型悠遊卡」讓市場耳目一新，今年1月底發行的「美少女戰士造型悠遊卡-月光寶盒」更造成萬人空巷的搶購風潮，甚至有網友分享「跑了20家便利超商還買不到」。
繼上述兩款完售紀錄後，悠遊卡公司預估「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」上市後，同樣也能成為玩家之間瘋狂討論的話題。