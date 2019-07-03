全球首張3D「寶貝球」造型悠遊卡　今起首賣限量3000個

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 精靈寶可夢玩家又有新玩意可供收藏， 悠遊卡公司獲得原廠授權，推出全球第一款3D寶貝球造型票卡｢ 精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球｣，今(3)日上午10時起 在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物開放預購， 首批限量3000個，想把寶貝球納為己有的玩家，手腳要快。

悠遊卡公司表示，精靈寶可夢在全球擁有廣大玩家， 在台灣也不例外，街頭巷尾不難看到玩家拿著手機「抓寶」。這次推出的3D寶貝球悠遊卡除了吸睛的球型設計外， 在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮起綠燈顯示感應成功， 猶如精靈寶可夢故事中，成功收服寶可夢的寶貝球，互動體驗相當有趣。

「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」將自7月3日上午10時起 開放預購

★首批可在統一超商、全家便利商店及PChome24h 購物買得到，限量3000個、每個售價新台幣350元，每人限購 4個，預計在7月31日取貨。

★如果沒搶到首批，也可以自7月3日 至7月17日參加第二波預購，但就得等到9月25日才拿得到， 限量11,000個。

想要3D寶貝球悠遊卡的消費者可在7月3日上午10時起， 使用統一超商的ibon(「購物/寄貨」→「門市預購」→「 依目錄選擇」→「電子票證」→「悠遊卡」)、也可利用全家便利商店Fa miPort的預購功能或PChome24h購物(https: //24h.pchome.com.tw/prod/ DEAEHD-A900A295K?q=/S/DEAEHD)預 購。若希望能在7月底前入手，可得搶到第一波出貨才來得及。

近年來悠遊卡創意連發， 推出的造型悠遊卡屢屢成為市場上的搶手貨。去年發行酒瓶造型的「 金牌台灣啤酒3D造型悠遊卡」讓市場耳目一新，今年1月底發行的 「美少女戰士造型悠遊卡-月光寶盒」更造成萬人空巷的搶購風潮， 甚至有網友分享「跑了20家便利超商還買不到」。

繼上述兩款完售紀錄後，悠遊卡公司預估「 精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」上市後， 同樣也能成為玩家之間瘋狂討論的話題。