桃園大溪威斯汀食宿玩全包假期 迎戰旺季國旅市場

搶攻夏季國旅市場，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店自即日起至9月30日，推出「Summer Paradise」一泊二食專案 (每晚NT$7,800+15.5%起，平、假日適用)；針對崇尚生活享樂的女性粉領閨蜜，則以平日出遊、每日限量一間的頂級水療套房(定價$47,000)為號召，推出「天夢閨蜜假期」，雙人入住享豐盛自助早、晚餐及專人房內芳療服務，每晚只要$12,999+15.5%！此外，館內亦新增設一系列全新休閒設施，包括「The Voice星光聲林KTV」、「The Challenge益智空間」及「The Arcade 手‧桌遊空間」，還有即將登場的「童話旋轉木馬」華麗進駐，精彩可期的娛樂活動和美食選擇，勢必讓所有旅客樂享不凡驚豔！



桃園大溪威斯汀總經理陳孝慈表示：「面對競爭越趨激烈的旅遊市場，在2019年第一季，萬豪國際集團集結全球130個國家和地區，旗下超過6,700家酒店推出萬豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 全新會員禮遇計畫，鼓勵消費者藉由旅行、品嘗美食及休閒活動，全方位累積美好生活體驗，享有更多豐富的禮遇回饋。同時，館內各部門團隊亦積極在每個月份籌畫推出嶄新的食宿服務及娛樂設施，包括汀汀船、星光聲林KTV、還有令大人小孩都為之瘋狂的手‧桌遊娛樂空間和七月中旬即將開放的12人座戶外旋轉木馬；多元餐飲行銷推廣，例如儷軒中餐廳的隱藏版先知鴨饗宴、大廳酒廊夏日限定的漢堡食尚季、超人氣下午茶等，我們致力滿足國內外旅客多樣的度假需求，並創造高滿意度的質感假期，進而持續帶動住房、餐飲、會議宴會全年業績成長攀升。」

即日起至9月30日預訂 Summer Paradise一泊二食專案，邀旅客體驗天夢之床的舒適魅力，住宿期間享多重優惠：免費兌換雙人份池畔吧炸物精選與沁涼飲品一次、晚間Happy Hour 紅白酒無限暢飲，徜徉峇里島風格池畔，舞動夏夜熱力；還有知味西餐廳豐盛自助雙人早、晚餐及客房免費迷你吧、房客獨享天夢芳療(Heavenly Spa)精選療程8折及午餐75折之尊寵折扣，品味時尚假期，享受淋漓極致的夏日精彩！

持續鎖定女性閨蜜旅遊市場，大溪威斯汀今年推出升級版「天夢閨蜜專案」，主打全台獨有、每晚定價$47000的超夢幻「SPA水療套房」，23坪大的住宿空間，室內設有私人SPA房及雙人浴缸，現代明亮的設計風格，戶外還有Jacuzzi溫泉池，入住就像隱身峇里島Villa般，度假氛圍浪漫醉人！ 9月30日前，預訂平日(週一至周四)「天夢閨蜜假期」，雙人入住SPA水療套房只要 $12,999+15.5%，每日限量1間！ 專案包含：知味西餐廳豐盛自助早餐、晚餐可任選儷軒中餐廳精選雙人套餐或知味西餐廳自助晚餐；雙人天夢閨蜜療程60分鐘，還有免費客房迷你吧及超人氣Happy Hour時段，聆聽熱力Live音樂、暢飲紅、白酒及各式沁涼特調，盡享極致尊寵的完美假期！(此專案僅供雙人入住，恕不適用加人加價、假日加價或房型升等加價。)

鎖定熱愛高球的運動菁英，大溪威斯汀亦有全台唯一規劃住宿加擊球的「高球菁英專案」(平日每晚NT$8,500+15.5%起)，入住豪華客房一晚，含翌日自助早餐兩客、大溪高爾夫球場18洞單人擊球一場等多項住宿優惠，雙人擊球每晚$11,500+15.5%起，12月30日前適用。

預訂上述住房專案，請洽訂房專線：03-272-5777或官方臉書粉絲專頁連結快速訂房平台。

即日起至8月31日，大廳酒廊集結美、澳、泰、印、台異國海陸元素，限時推出五款創意精湛手工漢堡：主廚首推「泰式酥脆軟殼蟹堡」及融揉澳洲和牛與脂豐鮮潤的進口鴨肝「羅西尼鴨肝和牛堡」，要讓饕家前往大啖最霸氣奢華、滿口噴香的食尚好味，單點價格自$480-$880不等，還有「漢堡+繽紛奶昔」$1080+10%超值雙人組合，創意美味不容錯過！