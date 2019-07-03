美妝品比你想得更環保 永續作法正改變

地球超載危機超乎想像，人類對地球資源的耗盡連年提早，你知道去年人類只花了７個月就耗盡地球資源了嗎?落實綠色永續比你想得更重要！隨著地球暖化與氣候變遷日益加劇，不禁擔憂今年的地球透支日是否會再度提早發生?

「地球透支日」指的是當年度耗盡地球自然資源總量的日期，由全球足跡網路GFN發起(註1)，根據統計自2011年起地球透支日連續7年提早發生，自2007年10月26日至2018年8月1日更足足提早2個半月將地球資源消耗殆盡，全球人類需要1.7個地球才能滿足人類現況所需資源。人類與地球共存共榮，若能從生活中避免一次性資源的使用浪費，重覆善用萬物，也許就能延緩地球資源的耗盡，帶給人類及大地更美更好的環境。

根據世界自然基金會WWF統計，全球每年生產超過3億3,000萬公噸的塑膠，產量預計在2050年增加三倍。全球塑膠產量中更有超過三分之一的塑膠垃圾會影響環境生態，進入海洋或陸地造成環境污染。全球海洋廢棄問題每況愈下，若妥善重覆運用資源，不製造使用一次性新塑膠，不僅能減少廢棄塑膠的產生，降低塑膠垃圾進入海洋的可能性，才能真正減少對地球環境的衝擊。

根據WWF指出，預估2050年海洋裡的塑膠將比魚還多，99%的海鷗會吃進塑膠。永續是現今趨勢，也是人類必定面臨的環境議題，在國際趨勢上，歐盟將在2021年禁止一次性塑膠的使用，歐洲各國也陸續訂下碳中和的達成目標。反思在日常生活中的習慣，您可曾想過在生活中減少一次性的塑膠的使用?不用一次性塑膠，不僅是一個念頭，亦或只使用環保餐具、環保杯、購物袋，若能從生活中減少對環境自然的負擔，也許就能從根本解決環境存在的廢棄垃圾問題。

美妝業過去給人不環保的印象，甚至被冠上汙染海洋的因素之一，但其實，美妝業也能投入環保。國內一家綠色髮妝業者歐萊德率先提出零碳美妝的解決之道，採用廢棄牛奶瓶及食品容器並經由回收、分類、粉碎、清洗等程序製成再生塑膠，將塑膠重覆再生運用在洗髮精、沐浴乳、淨顏露的瓶身及押頭；不僅外包裝採用百分百再生塑膠製成，解決環境存在的一次性塑膠，獨創全球第一支瓶身可自然分解、並且能長出樹的洗髮精，同時實踐工業及生物經濟循環。

從沒看過美妝業能落實如此的永續變革，流入河川的洗沐品可以自然分解，甚至比你想得更永續！這家公司不但早於10年前進行產品碳足跡盤查，同時推出全球第一支零碳洗髮精，產品原料更無添加對環境、對人類風險的危害物質，洗髮精流入河川28天內可自然分解；日前國際美妝及時尚產業高喊永續目標並紛紛建立生態總部，歐萊德早在2012年6月世界環境日興建全亞洲第一座黃金級綠建築化妝品GMP廠，並於去年加入RE100再生能源倡議，承諾2025年達成百分百再生能源使用，在內料及外包裝嚴守環保永續製作，並將自身定位不只是美妝公司，而是對人類、對社會、對地球都好的零碳品牌。

這樣的創新永續思維及作法，讓歐萊德接連獲得「英國全球綠色環保獎」、「法國巴黎全球永續美妝獎」、「Katerva Awards 美國創新獎」等國際永續獎項；創辦人葛望平董事長更連續2年於全球美妝業最大的Cosmoprof義大利美容展發表開場演說，在眾多知名國際品牌面前，呼籲美妝品牌尋找新的零碳解決方案，為展場內唯一討論零碳議題的企業，在國際上，很少有美妝品牌能這樣實現全綠生活。

大自然在氣候異變之下，環境生態岌岌可危，隨著各種耗碳及碳排放的產生，正影響著地球暖化及氣候溫度；在過去，人類已連續多年耗盡地球資源，這些地球上所存在的自然資源包括淨水、食物和空氣，去年只花了7個月就耗盡一整年的自然資源，地球透支日不斷提早發生，若重覆善用萬物，是否就能減緩地球資源的耗用？從日常生活中落實減碳永續，其實一點都不難，只要養成舉手之勞，並改變反思生活上的既有習慣，將塑膠重覆使用、選擇環境友善的產品，也能為地球永續盡一份心力，還給大地復育的機會。