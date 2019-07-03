台南也遭龍捲風襲擊？！　2403戶一度停電

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市仁德區二行里一帶，今(3)日上午疑似在滂沱大雨中出現一陣怪風，一處透天厝民宅的鐵皮屋頂被吹落，打斷附近的高壓電線，導致周邊暫時停電，經搶修後恢復，附近民眾議論紛紛。

綜合中央社與《自由》報導，台南市仁德區二行里長吳忠慶說，上午9時左右有一陣比較大的雨勢，當時伴隨強風，有民眾聲稱目擊龍捲風而受到驚嚇。出現災情主要是在行大二街一帶，其中一戶透天厝民宅的頂樓鐵皮屋頂被掀飛，另外還有一些招牌、電線等被掃落。所幸無人受傷，現場也暫時管制，進行善後。

行大二街一處高壓電線疑似被掉落物壓斷，直接落到地面，導致附近共2403戶暫時停電。台電公司緊急調派人員、車輛前往維修，已於12時左右恢復供電。

不少民眾事後聚集在街上議論紛紛，有人說當時聽到很大的聲響嚇了一跳，聽說疑似龍捲風出現才驚覺事態嚴重。但有記者於現場詢問，並無民眾實際目擊龍捲風出現。警方初步清查，附近也沒有監視器拍到疑似龍捲風畫面。

中央氣象局南區氣象中心指出，今早沒有接獲龍捲風通報，南區氣象中心也未觀測到龍捲風現象。

兩天前也就是7月1日下午，屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個毗鄰的村莊發生龍捲風，導致兩村7400多戶斷電，有如強颱過境。當天除了電線杆傾斜還有不少農作物包括香蕉、蓮霧被吹倒(如下圖)。

屏東縣林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，1日下午發生龍捲風，不少路樹被吹倒，電線也遭吹落。中央社

屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，1日下午發生龍捲風，有如強颱過境。許多香蕉、蓮霧樹都被吹倒(上圖)，並造成7400多戶斷電(下圖)。中央社