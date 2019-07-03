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台南也遭龍捲風襲擊？！　2403戶一度停電

台南市仁德區二行里長吳忠慶說，上午9時左右有一陣較大雨勢伴隨強風，有民眾聲稱目擊龍捲風而受到驚嚇。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2019/07/03 15:13

台南3日出現一陣怪風，吹翻屋頂還扯斷高壓電線 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市仁德區二行里一帶，今(3)日上午疑似在滂沱大雨中出現一陣怪風，一處透天厝民宅的鐵皮屋頂被吹落，打斷附近的高壓電線，導致周邊暫時停電，經搶修後恢復，附近民眾議論紛紛。

綜合中央社與《自由》報導，台南市仁德區二行里長吳忠慶說，上午9時左右有一陣比較大的雨勢，當時伴隨強風，有民眾聲稱目擊龍捲風而受到驚嚇。出現災情主要是在行大二街一帶，其中一戶透天厝民宅的頂樓鐵皮屋頂被掀飛，另外還有一些招牌、電線等被掃落。所幸無人受傷，現場也暫時管制，進行善後。

行大二街一處高壓電線疑似被掉落物壓斷，直接落到地面，導致附近共2403戶暫時停電。台電公司緊急調派人員、車輛前往維修，已於12時左右恢復供電。

不少民眾事後聚集在街上議論紛紛，有人說當時聽到很大的聲響嚇了一跳，聽說疑似龍捲風出現才驚覺事態嚴重。但有記者於現場詢問，並無民眾實際目擊龍捲風出現。警方初步清查，附近也沒有監視器拍到疑似龍捲風畫面。

中央氣象局南區氣象中心指出，今早沒有接獲龍捲風通報，南區氣象中心也未觀測到龍捲風現象。

兩天前也就是7月1日下午屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個毗鄰的村莊發生龍捲風，導致兩村7400多戶斷電，有如強颱過境。當天除了電線杆傾斜還有不少農作物包括香蕉、蓮霧被吹倒(如下圖)。

屏東縣林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，1日下午發生龍捲風，不少路樹被吹倒，電線也遭吹落。中央社

屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，1日下午發生龍捲風，有如強颱過境。許多香蕉、蓮霧樹都被吹倒(上圖)，並造成7400多戶斷電(下圖)。中央社　
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龍捲風
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