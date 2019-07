少女心噴發！台鐵環島之星升級　跟Hello Kitty出遊

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台鐵以Hello Kitty為主題推出環島觀光彩繪列車,並將列車從裡到外大裝修,車廂外部設計更結合台灣特色繪製,車廂內也有 Hello Kitty擔任導遊和大家互動,並計劃推出相關文創品及餐點販售,將於7/4正式啟程。

台鐵近日發布新聞稿表示,每天環台一圈的環島之星觀光列車深受國内外旅客喜愛,去(2018)年載客人數已突破5.5萬人,今年夏天台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗更以共同合作方式為環島之星換上新裝,打造萌指數破表的「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」。

台鐵說明,除了外車廂換上彩繪外,車内布置小從備品、大到内裝彩繪更是全面更新,堪稱是環島之星有史以來最大幅度的新裝調整,將帶給旅客全新體驗,並期待藉由 Hello Kitty 的高人氣,帶動另一股鐡道旅遊新風潮。

台鐵指出,「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」以「跟著 Hello Kitty 環台灣」為設計理念,由 Hello Kitty 化身為全台走透透的小旅人,與她最好的小熊朋友 Tiny Chum 一起搭乘環島之星玩遍台灣每個角落。

台鐵強調,為行銷全台旅遊特色,6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素,以季節花卉、台灣動物、美食小吃、戶外體驗、特色玩點和傳統文化6大主題呈現於每一節車廂,穿梭其中的 Hello Kitty 就如同稱職的導遊,陪同大家一起踏上暢遊全台的旅程!

台鐵透露,環島之星 Hdlo Kitty 繽紛列車,預計7月4日正式開行,計劃推出環島之星限定 Hello Kitty 聯名商品以及只限列車上販售之獨家商品,相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購,另外,也將於列車內推出 Hello Kitty 相關餐點,更多詳情請前往易遊網官網查詢。