  1. 首頁
  2. 社會

陳文成38年前離奇死亡　國安局檔案「永久保密」挨轟

1981年7月2日，陳成文被警總帶走後就一去不回，隔天被發現陳屍在台大研究生圖書館旁的空地，這起命案至今未明。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/03 16:26

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）1980年的林宅血案、1981年的陳文成博士離奇死亡案件，都曾經在台灣轟動一時，時過境遷，這些案件仍被列為「永久保密」。昨(2)日促轉會主委楊翠在「陳文成事件38週年紀念晚會」表示，陳文成事件已是台灣歷史最痛的身影。

綜合媒體報導，1981年7月2日，陳文成被警總帶走後就一去不回，隔天被發現陳屍在台大研究生圖書館旁的空地，這起命案至今未破。日前行政院促轉會向國安局調閱檔案，卻被該單位以「國家機密永久保密」為由，拒絕提供。

38年前的檔案至今仍不能提供外界調閱，朝野立委紛紛呼籲國安局應盡速將陳文成的檔案解密公開。畢竟，陳文成離奇死亡案存在諸多疑點，並且曾經過監察院的調查與刑事司法體系的偵辦。

陳文成博士紀念基金會」董事長楊黃美幸昨(2)日在「陳文成事件38週年紀念晚會」中表示，陳文成過世時只有31歲，陳文成的父親難以接受兒子的死亡，四處奔波並在胸前、胸後掛上一牌子，寫著「還我兒子、還我真相」。

對國安局以「永久保密」為由拒絕提供檔案，楊黃美幸說，將會持續對政府施加壓力，希望讓陳文成、林宅血案等事件，無論保密時間持續多久，都有真相大白的一天。

另一方面，2015年台大校務會議通過「陳文成事件紀念廣場」命名案，廣場的設計與規劃都在進行中，待8月底募足1,200萬元的工程經費後就可發包，預定2020年7月2日前可以完工。
陳文成
台大
楊黃美幸
林宅血案
國安局

相關新聞

傳台大確定不續聘　司徒文表示：未獲通知
傳台大確定不續聘　司徒文表示：未獲通知
2019/06/28 11:08
不支持蔡英文連任　楊黃美幸接續大老們開槍！
不支持蔡英文連任　楊黃美幸接續大老們開槍！
2019/06/04 13:36
國安局：國內確有中共「同路媒體」存在　美艦巡台海將成常態模式
國安局：國內確有中共「同路媒體」存在　美艦巡台海將成常態模式
2019/05/02 21:35
墾丁海域驚豔國際　軟珊瑚多達212種
墾丁海域驚豔國際　軟珊瑚多達212種
2019/04/25 17:37
星國檢討國外醫學院文憑　2020起台灣僅台大獲承認
星國檢討國外醫學院文憑　2020起台灣僅台大獲承認
2019/04/19 15:30