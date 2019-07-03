陳文成38年前離奇死亡　國安局檔案「永久保密」挨轟

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）1980年的林宅血案、1981年的陳文成博士離奇死亡案件，都曾經在台灣轟動一時，時過境遷，這些案件仍被列為「永久保密」。昨(2)日促轉會主委楊翠在「陳文成事件38週年紀念晚會」表示，陳文成事件已是台灣歷史最痛的身影。

綜合媒體報導，1981年7月2日，陳文成被警總帶走後就一去不回，隔天被發現陳屍在台大研究生圖書館旁的空地，這起命案至今未破。日前行政院促轉會向國安局調閱檔案，卻被該單位以「國家機密永久保密」為由，拒絕提供。

38年前的檔案至今仍不能提供外界調閱，朝野立委紛紛呼籲國安局應盡速將陳文成的檔案解密公開。畢竟，陳文成離奇死亡案存在諸多疑點，並且曾經過監察院的調查與刑事司法體系的偵辦。

「陳文成博士紀念基金會」董事長楊黃美幸昨(2)日在「陳文成事件38週年紀念晚會」中表示，陳文成過世時只有31歲，陳文成的父親難以接受兒子的死亡，四處奔波並在胸前、胸後掛上一牌子，寫著「還我兒子、還我真相」。

對國安局以「永久保密」為由拒絕提供檔案，楊黃美幸說，將會持續對政府施加壓力，希望讓陳文成、林宅血案等事件，無論保密時間持續多久，都有真相大白的一天。

另一方面，2015年台大校務會議通過「陳文成事件紀念廣場」命名案，廣場的設計與規劃都在進行中，待8月底募足1,200萬元的工程經費後就可發包，預定2020年7月2日前可以完工。