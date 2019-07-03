日本九州豪雨　連續三年豪雨災害　鹿兒島百萬人避難

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本氣象廳早上召開臨時記者會，表示九州南部受梅雨鋒面影響，降下連續性豪雨，呼籲居民隨時關注地方政府的避難指示，並指可能發布日本最高的第五警戒級別的「大雨特別警報」。

截至目前（日本時間15時），首當其衝的鹿兒島縣共五個市已發布「第四警戒級別」及全境「緊急避難指示」，包含鹿兒島市、霧島市、姶良市、南薩摩市及垂水市，含蓋90萬多人口。

鹿兒島縣其他地區以及熊本縣、宮崎縣部分地區也發布「第四警戒級別」及「避難勸告」，含蓋82萬人口；另外部份九州地區則發布「第三警戒級別」及「避難準備」，含蓋144萬人口。

鹿兒島市本城町昨（1）日上午已傳出土石流災情，並有1名70多歲的婦人受困民宅，警消搶救後卻仍傷重不治。

氣象廳主任預報官黒良龍太表示，「等發布特別警報時，代表很有可能已經有災害正在發生了，這時才準備避難太遲了，希望民眾能盡早做好避難準備。」

日本首相安倍晉三也指示警消單位及自衛隊做好「萬全的警戒態勢」，緊急情況下不需要向上級請求指示，應直接投入救災活動，並呼籲民眾密切注意地方政府發布的避難指示。

前（2017）年七月，同樣在九州的福岡縣及大分縣曾發布「大雨特別警報」，共40人死亡、2人失蹤；去（2018）年七月，日本西部共11個縣也發布了「大雨特別警報」，共224人死亡、8人失蹤，並且癱瘓關西國際機場。

氣象廳表示這次的九州豪雨有可能也會達到「大雨特別警報」標準，令日本政府不敢掉以輕心。如國人在近期將到訪九州地區，也應當密切注意氣象警報，留意自身安全。