誠品30週年！豪華朗機工科技藝術寫詩

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）誠品歡慶30週年特別舉辦「信義藝術計畫」，邀請台灣當代的9組「30代」青年創作者，用大型裝置藝術共同打造誠品為新型博物館，參展團隊包含豪華朗機工、聲光藝術家姚仲涵、剪紙達人吳耿禎等，自即日起免費展至7月28日止。

「信義藝術計畫」在誠品信義店打造一場充滿青春能量的「夢與想像之境」，從位於松高路上的外牆、手扶梯到8個樓層，都可以看見跨領域的創作。其中，《未來編輯室》更呈現台灣出版文化脈絡，自成一個展間。

此外，將展覽照片加上「 #arteslite30 」並分享在社交平台Instagram上 ，就有機會抽中誠品30週年獨家聯名禮一組，詳情請前往網站查詢。

現在讓我們一起來看看亮點作品吧！

豪華朗機工《 一起幻想 》：用科技寫詩



豪華朗機工《 一起幻想 》(圖/誠品官網)

誠品松高路上的戶外牆，可一睹打造世大運聖火裝置、台中花博「聆聽花開的聲音」、及台北當代和魏如萱合作「很難很難」的科技藝術團隊豪華朗機工，他們在外牆上裝置12支上銀科技的機器手臂，結合光屏幕用科技寫一首詩，屏幕上可見幾何圖形輪播，或是小朋友的塗鴉繪畫。

姚仲涵《 光電獸#13 - 都市 》：聲音改變視覺



姚仲涵《 光電獸#13 - 都市 》（圖/台灣英文新聞Lyla）

很久沒開金嗓嗎？姚仲涵在B1樓層使用圓弧燈管打造一面壯麗背景，並在中間舞台放上麥克風，暗示觀眾此為透過聲音互動的作品，邀請大家站上台發聲改變光影的流動，創造屬於自己的「光電獸」。

范承宗《讀橋》：穿越古今的時空旅人



范承宗《讀橋》（圖/台灣英文新聞Lyla）

有著老靈魂的年輕藝術家范承宗，透過裝幀的書籍搭建成橋，將意念化為文字，文字落於紙張，最後化成一座牆包覆誠品5樓手扶梯口，營造穿梭古今之感，書上的留白則讓旅客靜心，充滿無限想像。

李霽《 質物圖鑑 》：來自未來的奇異生物



李霽《 質物圖鑑 》（圖/台灣英文新聞Lyla）

李霽擅長使用植物打造設計空間，此位於4樓的作品描繪現代社會變遷下環境所產生的變異，透過結合植物、機械的「變異仿生物」裝置，尋找都市生活潛入自然中的解答。作品竟然是活的！視幻花將於每15分鐘變化型態。

陳小曼《 普魯斯特感官實驗室 》：吃一口瑪德蓮讓你想起了誰？



作品探討心理學普魯斯特效應現象（圖/台灣英文新聞Lyla）



陳小曼《 普魯斯特感官實驗室 》（圖/台灣英文新聞Lyla）

普魯斯特為法國意識流作家，在經典小說「追憶似水年華」中，花了大篇幅描寫法國經典高點瑪德蓮的味道，喚起主人記憶的場景。後來心理學家使用「普魯斯特效應」描述嗅覺和情感記憶之間的關係。

食物設計師陳小曼在B2打造《普魯斯特感官實驗室》，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺拆解身體對於食物的記憶，試圖喚起記憶的觸發點，不再因慣性而忽略細微感受，現場也可見3D列印方式製作食物的過程。



展覽資訊（圖/誠品官網）