最強護照排行榜出爐 台灣排名30 大贏中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）英國顧問公司「Henley＆Partners」公布2019年第三季「最強護照指數」，日本和新加坡因免簽國家達189個並列第1，台灣則以146個免簽國排名第30名，大贏排名74名的中國。

英國顧問公司「Henley & Partners」昨（2）日公布2019年第3季「最強護照指數」，此次排名是以免簽國家數為依據。根據排行榜顯示，日本和新加坡因免簽國家達189個居全球之冠，並列排行榜第1名，緊接在後的是免簽國家數達187國的南韓、芬蘭和德國拿下第2名，加拿大、美國和英國、比利時、希臘、愛爾蘭島、挪威擁有183個免簽國家，並列為第6名。

台灣則以146個免簽國家排名30名。，中國與肯亞以70國免簽國家並列第74名，最後一名是免簽國家數25國的阿富汗，排名第109名。

此外，過去14年，英國護照幾乎都是全球排名前5名，但隨著脫歐帶來的影響，過往強勢的地位已越來越不穩定

該報告也引述美國雪城大學和匹茲堡大學的政治科學研究員Uğur Altundal和Ömer Zarpli之說法，護照的免簽國家數和的發展進步有關，即使是短期跨境旅行也能為國家的自由化和民主化帶來正面影響，反之，若一個國家的開放簽證政策走向較封閉時，不單是影響全球排名，連帶為該國與鄰近國家帶來地緣政治等影響。