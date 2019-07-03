銓敘部59萬筆個資被看光 國安局高官資料赫然在冊

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）銓敘部日前資安發生漏洞，59萬筆官員個資遭洩漏。而今（03）日鏡週刊報導，行政院緊急調查後發現，台灣8大情治單位系統的人員個資全部流出，包括國安局、軍情局與調查局等，雪球越滾越大，更讓人震驚的是，中國很可能在馬政府時代就已掌握這些機密檔案。

根據《鏡週刊》報導，行政院高層在6月22日接獲由美、英、加、澳、紐組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）提供的情資，發現銓敘部所掌管的59萬筆文官個資遭洩漏，包括身份證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

其中連情報機關國安局的高官都無法倖免。而貼出我國公務員個人資料的申請者確定來自中國，由於外洩資料的資訊系統早已於2015年3月就下線，顯示中國政府在馬政府時代就已經掌管該份機密檔案。

銓敘部隔日緊急發佈新聞稿滅火，表示僅24萬筆個人資料受影響，但鏡週刊報導指出，遭洩漏的個資包括國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察系統、海巡、政風及憲兵等八大情治單位人員資料，且目前仍有高達2萬8千名官員在職，影響層面廣泛。

洩漏個資還被放在駭客交流網站上販售，59萬筆資料只賣10歐元，折合台幣約350元，讓人懷疑駭客的散佈資料的真正目的。行政院資通安全會報緊急通報危機處理，透過美方情報系統要求業者下架資料。

銓敘部為求審慎，也即刻對本案現行運作相關資通系統進行弱點檢測及重新檢視防護措施。