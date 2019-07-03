陳明通華府演講　籲中棄「一國兩制」對台框架

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）大陸委員會主任委員陳明通昨（2）日接受美國華府智庫邀請出席探討兩岸關係的國際研討會，他在開幕致詞時呼籲中國應放棄「一國兩制」對台政治框架，並再次重申總統蔡英文的維持和平穩定現狀的兩岸政策主張。

陳明通昨日出席由傳統基金會（Heritage Foundation）及遠景基金會共同舉辦的「兩岸關係：當前挑戰與未來發展」（Cross-Strait Relations: Present Challenges and Future Developments），並於會後由陸委會發布新聞稿。

陳明通在開幕致詞時說明當前台海情勢及台灣政府的兩岸政策主張，並提出三點呼籲。他呼籲北京放棄單方設計的「一國兩制」對台政治框架，恢復與台灣政府的溝通對話，才能降低台海情勢誤判的風險。他認為當前的兩岸關係處於艱鉅的十字路口，這是中共當局片面設定兩岸互動政治前提產生的後果，也造成其持續對情勢的嚴重誤判。

陳明通指出，台灣政府「維持和平穩定現狀」的政策符合各方所需的利益平衡主張，「這是我們的底線、不是挑釁」。近期蔡總統「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」的談話，最主要的目的便是捍衛台灣主權及人民的最高福祉。

陳明通也提及，民主化是北京必須前進的改革道路，當前中國及香港人民要求基本人權，抗議監控封鎖已成趨勢，國際間反對中國霸權更蔚為風潮，「呼籲北京當局真正以人民福祉為念、務實處理兩岸關係。」他也表示，台灣願和對岸政權分享台灣改革轉型的經驗，也唯有中國共產黨勇於政治改革、實踐自由民主、尊重人權，才能化解矛盾、找到和平共處的解方。

陳明通表示，兩岸關係跌宕起伏，近年中國對台施壓手段益加強勢及多元，除擴大軍事外交威嚇，更利用台灣民主社會的自由開放，進行統戰、滲透及影響力操作。

此外，中國褊狹的「一中原則」政治主張與針對性的法律，意圖將台灣地位「國內化」；解放軍機艦頻繁抵近演訓、持續奪取我邦交，壓迫我「去國家化」；此外推動單邊措施、同等待遇利誘，將台灣民眾「國民化」。北京當局長期侵犯台灣的事實，是中國政權對外戰略擴張的一環，台灣作為抵禦霸權的前緣，影響所及，將對全球民主體系與安全，造成巨大且直接的挑戰。

最後，陳明通提及，台美深化關係是兩岸和平堅實後盾，近期美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作促進兩岸和平、應對北京當局侵略行徑的有力後盾，「台灣位居亞太第一島鏈的關鍵位置，是長期守護民主安全的重要堡壘。台灣願對印太區域做出更多貢獻，成為共同捍衛民主、自由、開放的堅定夥伴。」