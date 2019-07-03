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公懲會提管中閔案6爭點 下次言詞辯論庭預定8月

管中閔擔任行政院政務委員兼經建會主委及國發會主委等公職曾以匿名方式在《壹週刊》寫社論，被監察院因違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，於今年1月彈劾並移交公務員懲戒委員會

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/03 10:05

管中閔

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）公務人員懲戒委員會昨(2)日開庭審理台大校長管中閔擔任公職的三年間，違法以匿名方式向《壹週刊》投稿，並整理出6大爭點，預定在下次言詞辯論庭時進行攻防。

綜合媒體報導，管中閔2012年2月6日起至2015年2月3日期間擔任行政院政務委員兼經建會主委及國發會主委期間，曾以匿名方式在《壹週刊》寫社論，被監察院因違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，於今年1月彈劾並移交公務人員懲戒委員會，昨(2)日首度開準備程序庭、採公開審理、開放60位民眾與24位媒體記者進場旁聽。管中閔於庭後以「『深文周納』與『羅織構陷』來說明這次發生在其身上的新政治迫害，並於臉書發表其聲明。

公務人員懲戒委員會於庭後提管中閔案6項爭議點，分別是：

(1)銓敘部函釋有無拘束全國公務員效力?是否違反憲法保障言論自由基本人權?

(2)司法院釋字71號解釋是否可作為判斷兼職依據?

(3)銓敘部(75)台銓華參字第17445號函釋與釋字11號解釋若不涉及新聞紙類及雜誌務，就無禁止規定?

(4)監察院如何證明管中閔文章涉公職職務事務?

(5)應參照(75)台銓華參字第46252號等函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件?

(6)銓敘部、行政院人事行政總處提出核閱意見，管中閔至今末表示意見?

本(7)月2日為準備程序庭，下次言詞辯論庭預定在8月間，需待管中閔的律師提出適合的時間方有確切的開庭時間。
管中閔
公懲會

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