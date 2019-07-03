公懲會提管中閔案6爭點 下次言詞辯論庭預定8月

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）公務人員懲戒委員會昨(2)日開庭審理台大校長管中閔擔任公職的三年間，違法以匿名方式向《壹週刊》投稿，並整理出6大爭點，預定在下次言詞辯論庭時進行攻防。

綜合媒體報導，管中閔2012年2月6日起至2015年2月3日期間擔任行政院政務委員兼經建會主委及國發會主委期間，曾以匿名方式在《壹週刊》寫社論，被監察院因違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，於今年1月彈劾並移交公務人員懲戒委員會，昨(2)日首度開準備程序庭、採公開審理、開放60位民眾與24位媒體記者進場旁聽。管中閔於庭後以「『深文周納』與『羅織構陷』來說明這次發生在其身上的新政治迫害，並於臉書發表其聲明。

公務人員懲戒委員會於庭後提管中閔案6項爭議點，分別是：

(1)銓敘部函釋有無拘束全國公務員效力?是否違反憲法保障言論自由基本人權?

(2)司法院釋字71號解釋是否可作為判斷兼職依據?

(3)銓敘部(75)台銓華參字第17445號函釋與釋字11號解釋若不涉及新聞紙類及雜誌務，就無禁止規定?

(4)監察院如何證明管中閔文章涉公職職務事務?

(5)應參照(75)台銓華參字第46252號等函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件?

(6)銓敘部、行政院人事行政總處提出核閱意見，管中閔至今末表示意見?

本(7)月2日為準備程序庭，下次言詞辯論庭預定在8月間，需待管中閔的律師提出適合的時間方有確切的開庭時間。