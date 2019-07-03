俄羅斯海軍神秘深海潛艇失火　14名研究人員不幸喪命

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 俄羅斯國防部昨(2)日證實，兩天前(7月1日)一艘在該國領海內進行深海研究的潛艇AS-12 Losharik，因火災造成至少14名船員死亡，他們全是研究專家。

潛艇失火原因目前仍不清楚。俄方也未公布關於潛艇的具體細節，例如事發當時究竟有多少船員在研究潛艇上。

美聯社引述俄羅斯媒體說，這艘AS-12 Losharik是該國最神秘的核子動力潛艇，通常是在極深海域進行敏感任務，一般可載25名船員。專家推測它的任務之一是破壞海底的通訊電纜。

媒體引述普丁表示，這14名罹難者當中有7人是海軍上校、可說是俄羅斯的菁英，對俄國是「非常巨大的損失」，他也指示國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)親自調查此事故。

綜合外電報導，這14名罹難者是在潛艇發生火災後吸入有毒氣體窒息死亡，大火隨後被其他船員撲滅。

目前，這艘失火潛艇停靠在俄國北方艦隊的主要基地北莫爾斯克(Severomorsk)，軍方已經對事故發生的原因展開調查。

俄羅斯總統普丁獲悉後表示，除要求國防部長紹伊古親自調查事故原因，並代他向罹難者家屬表示慰問及給予必要援助。

俄羅斯總統普丁(左)與國防部長紹伊古(右)，2日開會時面色凝重 (美聯社) 。