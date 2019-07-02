英相候選人如何看脫歐？強生：和歐盟談自由貿易協議

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國下任首相候選人為前任及現任的外相，韓特及強生將展開一場大對決，他們對於英國脫歐抱持著不同看法。

角逐英國下任首相的對決，將在兩位牛津大學校友間展開，分別為上任外相和原倫敦市長強生（Boris Johnson），以及現任外交大臣韓特（Jeremy Hunt）。

英國保守黨已於6月舉行黨魁選舉投票，前倫敦市長強生票數高過現任外相韓特，決選結果將在本月底揭曉。

中央社報導，外交大臣韓特（Jeremy Hunt）今(2)天表示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）願意考慮經修改的新脫歐提案，因為她想解決英國脫歐問題。

歐洲聯盟（EU）再三強調，不會重啟英國脫歐談判。英國首相梅伊（Theresa May）和歐盟達成的脫歐協議已3度遭英國國會否決。

韓特告訴英國「天空新聞網」（Sky News）：「當你和那些人（歐盟）談，他們也說如果新首相站出來，提出合理的新提案，他們會予以考慮。」

然而，英國首相候選人強生（Boris Johnson）的競選活動負責人史密斯表示，強生將要求與歐盟討論在英國脫歐後簽訂自由貿易協議，但若遭拒，英國會在10月31日無協議離開歐盟。

史密斯說：「我們要做的是提出不同的建議，並告訴歐盟，我們想要達成自由貿易協議。如果你們（歐盟）是認真的，想要展開程序讓我們在（10月）31日之後不必面對關稅障礙等問題，現在就可以開始談。如果這是歐盟想要的，我們已準備好就此討論。」