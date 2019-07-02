〈時評〉退出民進黨的警訊

今年初才剛角逐民進黨主席補選的游盈隆退黨了，這對民進黨來說，絕對是一個大警訊，代表蔡英文總統、民進黨中央迄今仍無法有效整合基本教義派和獨派團體，若不正視這個問題的嚴重性，民進黨明年總統大選恐怕會提前崩盤。

游盈隆選擇退出民進黨，當然有他個人主觀理由，但絕對也有客觀因素存在，背後癥結點在於蔡英文總統和民進黨中央，到底如何看待獨派人士，當這群人得不到尊重，也無法了解民進黨走向和理想時，勢必會有愈來愈多人選擇和民進黨告別。

獨派團體對民進黨而言，向來是一個動員力極強的部隊，因為這些人堅持自己的理念與主張，所以會用盡一切力量來展現行動力，每次選舉時，獨派團隊更是義無反顧帶頭衝。

不過，截至目前為止，蔡總統似乎仍無法安撫獨派人士。三年多前，蔡總統上台後，積極主張「維持現狀」，引起深綠人士的極度不滿，即便中國領導人習近平在告台灣同胞書發表兩制新說法後，蔡總統拉高分貝回嗆，並扮演著「辣台妹」的角色，但仍無改變這些人對蔡總統的看法。

否則，不會緊跟著游盈隆參選黨主席後，賴清德也挺身而出，決定爭取民進黨提名參選總統，這兩人的背後都有基本教義派支持，形成足以撼動民進黨的關鍵力量。

民進黨總統初選落幕迄今，也過了大半個月，游盈隆選在這個時候退出民進黨，而不是在初選民調公布當天就離開，其實已給足民進黨面子，關鍵在於從初選結束到迄今，蔡總統到底有無重新凝聚獨派的向心力，但顯然並沒有。 游盈隆加入民進黨長達24年，若不是對民進黨或蔡總統高度失望，不會選擇離開這個大家庭，現在他的出走，正代表民進黨的理想性漸失。

以公民法修法為例，民進黨在去年修法時，決定避開敏感的統獨公投，這次臨時會將大選和公投脫勾，形同間接提高公投過關的門檻，這將使得台灣要重新制憲正名的機會愈渺茫，因此，深綠團隊才會感到無奈，不僅如此，卻又遲遲等不到蔡政府、民進黨的溝通與解釋，只能以腳投票，離開民進黨。 民進黨若不正視這些問題，恐怕離開民進黨的人只會愈來愈多，面對明年總統和立委選舉，恐怕衝擊會加劇。

（作者李平華，資深媒體人）