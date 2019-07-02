3童染腸病毒重症　全是腸病毒71型

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署表示，國內上週新增3例腸病毒併發重症病例，其中一人甚至出現下肢無力和口吐白沫情形，提醒家長返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

疾管署表示，3名重症病例分別為中部3歲男童、南部7歲男童及東部1歲男童，3人發病日介於6月12日至6月19日，經檢驗均確診為腸病毒71型感染併發重症，推測感染源是先前都確診腸病毒的家人或同學，所幸經治療後恢復情形良好並已出院。

其中中部3歲男童出現發燒、鼻塞、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀；南部7歲男童出現雙手抖動及下肢無力、意識模糊、抽搐及口吐白沫情形；東部1歲男童則有發燒、手腳紅疹、嘴破、肌抽躍及右下肢體無力情形，。

疾管署監測資料顯示，上週（6月23日至6月29日）國內腸病毒門急診就診共計15,803人次，較前一週上升6.3%；社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。