雙城論壇首度走出上海 引發外界聯想

有意角逐總統寶座的台北市長柯文哲，3日將赴上海參加雙城論壇。與往年不同的是，中方有意將雙城交流擴大到北台灣與長三角，特別安排他造訪江蘇昆山，這一舉動引發外界聯想。

第10屆台北上海城市論壇4日登場，柯文哲3日上午將從桃園國際機場出發，落地後直接趕往洋山深水港參訪。而當晚上海的歡迎會見，不出意外，柯文哲將會見到中共上海市委書記李強及上海市長應勇。

柯文哲5日則會與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一見面，地點就選在距虹橋機場僅20分鐘車程的上海虹橋迎賓館，和2017年柯文哲在雙城論壇結束後、返台前與時任國台辦主任張志軍「巧遇」模式如出一轍。

在2020總統大選的背景下，這次雙城論壇也首度走出上海，進一步規劃了柯文哲赴江蘇與昆山台協座談的行程。背後反映了中國方面對進一步深化兩岸交流的主觀期待，讓雙城交流擴大到「北台灣」與「長三角」地區對接。

根據台北市政府公布的行程，柯文哲5日中午12時至下午2時將和昆山台商座談、午宴。據了解，陸方當天僅選定10多名台商出席，座談結束後再用餐，整體出席人數不超過40人。且這場「小而精深」的座談，並未對媒體開放。

李強曾任浙江省長與江蘇省委書記，2017年底從江蘇轉任上海時，被賦予整合長三角重任。他5月22日在首屆長三角一體化發展高層論壇上宣示，要將長三角建設、發展為區域一體化發展示範區和新時代改革開放新高地。

而柯文哲這次將前往的昆山，是台商大本營，也是長三角一體化重鎮之一。知情人士指出，柯文哲此次赴昆山的規劃，最先由上海方面提出這個構想，柯文哲聽到後也覺得頗具新意，最終促成。

然從實際來看，要將台北、上海城市交流，進一步擴大至「北台灣」和「長三角」對接，並非台北市長的職責。儘管柯文哲至今未鬆口角逐2020總統大位，但從上海的安排不難發現，中方已做好心理預期。