眼尖網友質疑　港警手錶暴露預錄影片　「空城計」證據

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（1）日香港再爆發示威遊行，有民眾佔領立法院作為政治訴求表達的手段，被香港警方於晚上10點發布影片定義為暴徒。有眼尖的網友卻發現該影片中，發言警察戴著的手錶卻顯示5點多，質疑港警預錄影片，並設下「空城計」誘使示威者進入立法會。



（來源 反港警網友 YouTube 頻道）

部分抗議群眾於昨日晚間9點，嘗試撬開立法會鐵捲門，後成功進入立法會，並在會中噴漆寫上「反送中」、「釋放義士」等政治訴求，及貼上「沒有暴徒只有暴政」等口號。

港警在晚間10點多發布影片，將進入立法會的群眾定義為「暴徒」，並稱短時間內將到場清場。卻有眼尖網友發現，該名發言警察的手錶竟然顯示5點多，質疑港警故意設局讓群眾無阻礙地進入立法會，以誤導輿論。

也有網友反駁指錶面是因為反光才看起來像5點，其實應該是9點出頭。不過，即使是9點出頭，抗議群眾才剛集結要進入立法會，是否會破壞立法會內設施都還未知，警察便拍攝影片譴責群眾破壞立法會，顯然同樣大有問題。

根據《明報》報導，香港警方已公開否認該影片為預錄的，但未對手錶疑慮做說明。

有網友又發現，之後港警拍攝影片「學精咗（學聰明了）」，把手錶拿掉了。



（來源 香港地 Facebook 專頁）