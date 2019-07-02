〈時評〉只懂二分法的「名嘴」

有人腦袋的思維很二分，看人也好，看事、看物也罷：非黑即白、非是即否、非善即惡、非好即壞、非美即醜、非喜即悲、非愛即恨、非好即惡……。好像不懂、也不能接受：可愛之人，也可能有可惡之處；為非作歹之徒，也可能有人性的一面；光鮮亮麗的人、事背後，也極可能藏有不可告人的齷齪污點。

藍營名嘴黃智賢（現任台南市長黃偉哲的親妹妹）上 yahoo 鄉民大會，高喊：「台灣要統一、台灣要一國兩制、台灣要簽和平協議！」還歇斯底里嚷嚷「台灣人不要和平統一，難道你要武力統一嗎？台灣人不要一國兩制，難道你要一國一制嗎？跟中國簽和平協議，我們是兄弟啊！」

聲嘶力竭喊「台灣要統一、台灣要一國兩制、台灣要簽和平協議」，那是個人的意識抉擇，一如有人喜歡事事獨立當家作主，有人卻具有一副喜歡看人臉色、仰人鼻息的奴才性格，是鐘鼎山林、各有天性，勉強不得。

倒是歇斯底里嚷嚷「台灣人不要和平統一，難道你要武力統一嗎？台灣人不要一國兩制，難道你要一國一制嗎？跟中國簽和平協議，我們是兄弟啊！」話就很弱智、思考就很單向扁平、也很不合邏輯了！

如果把被（中國）併吞美其名為「統一」，那台灣人的前途至少就有統一、不統不獨、獨立等三種可能（有人可能還要加入第四、五種可能：成為美國的一州、與中國建立邦聯關係）。其中，統一又有和平統一與武力統一之分，獨立也有和平獨立與武力獨立之別。不要被和平統一，就只能是被武力統一，完全排除獨立與不統不獨的可能性，這是那一國、那一家的邏輯？

台灣人不要一國兩制，可能是要兩國兩制，也可能是要兩國一制，誰說不要一國兩制，就只能有一國一制的選項？

內蒙古、新疆、西藏，分別於1947、1949、1951年跟中國簽和平協議，年份不同，下場卻同樣只有一個：血腥鎮壓與種族清洗！蒙古人被莫須有罪名監控、人權鬥士被判刑， 10萬人被屠殺；今天，現在進行式的，估計數以百萬計的新疆維吾爾族被送人「再教育營」；西藏政治和宗教象徵人物達賴喇嘛，在跟中國簽和平協議八年未滿，即攜帶母親、姐姐、弟弟，護法及隨行藏軍等600人，隨馬隊倉皇逃離拉薩家園。看看內蒙古、新疆、西藏血淋淋的例子，喊「跟中國簽和平協議，我們是兄弟啊！」，諷刺不諷刺？

（新竹教育大學退休副教授）