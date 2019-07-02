新二代發揮語言天賦 閩南語相聲比賽摘桂冠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）身為新住民第二代的林俊義，從零開始學閩南語，在老師與家人的鼓勵之下，發揮對語言的興趣與天賦，獲得全國閩南語相聲比賽優選，更獲得2019總統教育獎。

林俊義剛開始接觸閩南語，有點陌生，校內選拔時也不是那麼出色。一個機緣的啟發，老師推薦他去閩南語朗讀，經歷挫折，迷惘哭泣，但是他告訴自己，「我沒有任何權利放棄，我必須對得起我生命中的每一個貴人，別放棄，我一定可以。」

找到方法，企圖學好，不斷鑽研，練習臺語字、研究臺語羅馬拼音、瀏覽相聲影片、鑽研語調、模仿聲情…盡其所能學習臺語並與同學互相切磋和指導老師討論。

俊義發揮對語言的興趣與天賦，獲得全國閩南語相聲比賽優選、全國語文競賽彰化縣代表選手、105年彰化縣語文競賽閩南語朗讀第四名、106年彰化縣語文競賽閩南語朗讀第四名、閩南語相聲第二名、107年彰化縣閩南語相聲第一名、105年度獲選為校內班級孝親楷模代表。

同時俊義也正在學習媽媽的母語─越南文，生長在彰化縣埔心鄉下地區，資源不充裕，但只要勤奮練習，他想更上層樓，證明雖然生活在鄉下，能力也比得上都會。他想勇敢闖出自己的天地，精進語言，成為人際發展的工具，創造自我無限未來，更想發揚及永續傳承閩南語文化。