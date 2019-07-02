賀！富邦金控榮獲《亞洲公司治理》雜誌五大獎

富邦金控獲獎連連！富邦金控今年陸續獲得國際媒體《 亞洲公司治理》頒發五大獎項， 最值得注目的是第十四屆亞洲最佳公司治理獎（Corporate Governance Asia Recognition Awards）：富邦金控董事長蔡明興二度榮獲「 亞洲企業領袖成就獎」，富邦金控亦連續十年獲得「 亞洲地區最佳公司治理獎」，顯見富邦金控於公司治理、 企業永續經營之成果備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示， 連續榮獲國際媒體頒發的五項大獎是對富邦的高度肯定！ 富邦金控長期投入公司治理的強化與優化， 為台灣第一家實施獨立董事制度的金融業， 董事會成員的獨立性與多元化也為業界典範。 此次獲獎是肯定亦是激勵，富邦金控將持續精益求精， 力求卓越表現。

《亞洲公司治理》雜誌（Corporate Governance Asia）亦於6/28舉辦第九屆亞洲卓越獎（Asian Excellence Award 2019）頒獎典禮，富邦金控總經理韓蔚廷二度榮獲「 台灣最佳投資人關係–執行長獎」、富邦金控亦勇奪「 最佳企業公關獎」、「台灣最佳投資人關係獎」等獎項。由《 亞洲公司治理》雜誌主辦的亞洲卓越獎（Asian Excellence Award）自2011年舉辦， 用意為表彰亞洲地區企業於公司治理、投資人關係等傑出成就。 該獎項為每年從亞洲地區多家企業中進行評比， 並精選出傑出企業授予獎項。今年再獲三獎， 顯示富邦金控於投資人關係、企業公關經營之成果有目共睹。

蔡明興表示，富邦金控不僅追求企業績效獲利穩健成長， 亦希冀為投資人創造更高價值，對於公司治理更是持續不懈地精進。 展望2019年，富邦金控將持續運用金融核心職能， 落實子公司各項業務，同時積極耕耘公司治理、投資人關係等領域， 期許為台灣創造企業優質典範，繼續朝「亞洲一流金融機構」 願景邁進。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「 正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略。將公司治理精神、 企業社會責任落實在子公司各項業務中， 在為股東創造最大報酬的同時， 也致力於將金融業核心能力轉化成為永續經營的推力。