來去新北找好筍 仲夏筍遊新北趣！

放暑假了，你還在苦惱不知道如何安排暑假行程嗎？為 推廣新北健康三寶-綠竹筍，農業局與地區農會合作，邀請大家到各 產區體驗「田間廚房-採筍一日遊」，每梯次原價1500元， 優惠價800元。另外也與產區餐廳合作，推出「仲夏筍遊新北趣」 活動，民眾只要到指定餐廳享用綠竹筍美食就有滿千送百的好康優惠 ，讓大家好吃好玩涼一夏。

農業局長李玟表示，新北健康三寶-綠竹筍種植面積約2, 328公頃，產量1萬2,757公噸，年產值將近17億元，是新 北市重要的綠金產業。新北綠竹筍的品質深受各界肯定， 在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局及農會輔導筍農取得產銷 履歷甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障!

農業局表示，暑假是全家大小一起出遊的時節， 因此特別與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房- 採筍一日遊」，讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣，還能在田間自己做 美味的料理，並且順遊周邊不同的景點，如八里十三行博物館、 石碇烏塗步道、五股觀音山林梢步道..等， 或是動手DIY竹製存錢筒及彩繪天燈，遊程共計有八里、石碇、五 股、平溪、深坑和鶯歌等6條路線共7個梯次，原價1500元， 優惠價800元(含交通)，7月3日中午12時開賣，報名網址： https://bao-ming.com/eb/www/ activity_content.php? activitysn=3927，或電洽(02)2311- 2958。

另為了推廣綠竹筍美食料理，農業局也與各產區商圈餐廳合作，民眾 只要到各產區22家的指定餐廳消費綠竹筍料理滿1千元， 就可享有1百元的折扣優惠，餐廳資訊可上http:// ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。