評選NO.1！中華電信勇奪雲端共同供應契約五連霸

中華電信參與經濟部工業局108年共同供應契約雲端服務評選， 通過可靠性、安全性、易用性等多重驗證， 再度獲選為雲端虛擬資源類別廠商第一名，連續五年獲得此項殊榮！ 中華電信身為國內最大的公有雲端服務業者， 長期深耕雲端技術並擁有豐富資通訊經驗，藉由共同供應契約「 雲端虛擬資源」，讓機關學校可更便利、 更快速地使用中華電信雲端服務， 提供公部門與學研機構最值得信賴的雲端服務。

高頻寬高效能的雲端虛擬主機 24小時全年無休技術支援

「中華電信雲端虛擬資源」是以hicloud雲端服務為基礎，提 供多種虛擬主機規格及模組供客戶選購，如高效能需求可搭配SSD 硬碟，透過簡單設定就能讓內部電腦與雲端虛擬主機完成連線， 快速擴充整體運算與儲存能力。本服務採全中文介面支援多種裝置， 不論是手機、平板、桌機、筆電都能透過Internet直接連線 ，隨時查看虛擬主機的運作狀況，並提供24小時全年無休技術支援 ，大大減少客戶使用上的技術門檻及障礙處理時間。

108年hicloud新增防火牆效能監控與IPv6網路架構及 多重資安防護為機關學校把關

108年hicloud管理服務再升級， 除定期提供安全紀錄報表外，新增CVPC防火牆監控報表， 可於防火牆效能監控中查詢CPU使用率、記憶體使用率、 連線數量、防火牆網路流量等， 提供專業數據資訊協助客戶強化IT管理效率。另外， 為符合各機關學校對IP網路需求， 新增IPv6供雲端共契客戶使用， 有效支援需要IPv6之系統架構。 中華電信雲端虛擬資源已取得ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018與CSA Star五重國際資安認證， 具備可線上隨時調整網路進出過濾規則之高效能防火牆， 可快速阻擋未經授權的外來連線。此外， 針對需要高強度的資訊安全環境之特定機關， 可加購進階資安防護服務，例如： IPS入侵防護與阻擋DDoS分散式攻擊，主動偵測、 過濾及阻擋各式惡意攻擊，有效降低資安風險。

彈性運用的雲端虛擬資源 獲得各大機關學校信賴及好評

通過雲端共同供應契約，需求單位在規劃擴充資訊設備時， 可直接透過政府電子採購網下單，免公告、招標等繁瑣程序， 輕鬆取得各項雲端虛擬資源，還可以月為單位進行短租， 讓預算使用上更為彈性節約；而其應用與服務可快速移轉、 減少中斷等諸多優點，是申購資訊設備時的最佳選擇。 目前雲端服務成功案例已遍及政府單位、資通訊業、製造業、 金融保險業、學研單位等產業並深獲好評， 值得更多機關單位長期信賴及採用。