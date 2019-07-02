評選NO.1！中華電信勇奪雲端共同供應契約五連霸

中華電信參與經濟部工業局108年共同供應契約雲端服務評選，通過可靠性、安全性、易用性等多重驗證，再度獲選為雲端虛擬資源類別廠商第一名，連續五年獲得此項殊榮！中華電信身為國內最大的公有雲端服務業者，長期深耕雲端技術並擁有豐富資通訊經驗，藉由共同供應契約「雲端虛擬資源」，讓機關學校可更便利、更快速地使用中華電信雲端服務，提供公部門與學研機構最值得信賴的雲端服務。
高頻寬高效能的雲端虛擬主機 24小時全年無休技術支援
「中華電信雲端虛擬資源」是以hicloud雲端服務為基礎，提供多種虛擬主機規格及模組供客戶選購，如高效能需求可搭配SSD硬碟，透過簡單設定就能讓內部電腦與雲端虛擬主機完成連線，快速擴充整體運算與儲存能力。本服務採全中文介面支援多種裝置，不論是手機、平板、桌機、筆電都能透過Internet直接連線，隨時查看虛擬主機的運作狀況，並提供24小時全年無休技術支援，大大減少客戶使用上的技術門檻及障礙處理時間。
108年hicloud新增防火牆效能監控與IPv6網路架構及多重資安防護為機關學校把關
108年hicloud管理服務再升級，除定期提供安全紀錄報表外，新增CVPC防火牆監控報表，可於防火牆效能監控中查詢CPU使用率、記憶體使用率、連線數量、防火牆網路流量等，提供專業數據資訊協助客戶強化IT管理效率。另外，為符合各機關學校對IP網路需求，新增IPv6供雲端共契客戶使用，有效支援需要IPv6之系統架構。中華電信雲端虛擬資源已取得ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018與CSA Star五重國際資安認證，具備可線上隨時調整網路進出過濾規則之高效能防火牆，可快速阻擋未經授權的外來連線。此外，針對需要高強度的資訊安全環境之特定機關，可加購進階資安防護服務，例如：IPS入侵防護與阻擋DDoS分散式攻擊，主動偵測、過濾及阻擋各式惡意攻擊，有效降低資安風險。
彈性運用的雲端虛擬資源 獲得各大機關學校信賴及好評
通過雲端共同供應契約，需求單位在規劃擴充資訊設備時，可直接透過政府電子採購網下單，免公告、招標等繁瑣程序，輕鬆取得各項雲端虛擬資源，還可以月為單位進行短租，讓預算使用上更為彈性節約；而其應用與服務可快速移轉、減少中斷等諸多優點，是申購資訊設備時的最佳選擇。目前雲端服務成功案例已遍及政府單位、資通訊業、製造業、金融保險業、學研單位等產業並深獲好評，值得更多機關單位長期信賴及採用。