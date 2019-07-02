傳統曲藝與校園民歌的對唱

「108年新北市巷弄藝起來巡演」今2日在新北市政 府六樓新聞發布室舉辦記者會， 參與巷弄藝起來巡演的團隊與民歌手到場獻藝。布袋戲「戲狀元」 許王，帶領小西園掌中劇團示範精緻的掌中藝術，精彩開場讓記者會 現場一開始便驚嘆不已；接著民歌學生情人于台煙， 用甜美歌聲引領大家重回民歌迴盪的校園；「明華園戲劇團」 由無敵小生孫翠鳳率明華園藝術家族重裝推薦開幕好戲「逐鹿天下」 。

文化局局長蔡佳芬表示，「108年新北市巷弄藝起來巡演」開幕 演出，將於7月5日在淡水金色水岸，由最足以代表台灣傳統藝術的 團隊之一「明華園戲劇團」擔綱演出，該團創團迄今九十年， 為台灣歷史最悠久的歌仔戲團，不僅擁有廣大的藝術欣賞群眾基礎， 觀眾層涵蓋各階層人士及各年齡層。開幕首演戲碼「逐鹿天下」， 是獲國家文藝獎肯定的編劇陳勝國作品，以「項羽」為主角， 從全新的角度大膽地描述楚漢相爭的故事。在無敵小生孫翠鳳、 當家小旦鄭雅升及臺灣第一丑陳勝在，帶領明華園藝術家族詮釋下， 預料將吸引超過萬名的觀眾欣賞， 文化局提醒民眾盡早入座卡位賞戲。

「108年新北市巷弄藝起來巡演」從7月5日至9月29日，以「 傳統曲藝及民歌演唱會」為主軸，辦理12場演出， 精彩的卡司與陣容，定能帶給市民最棒的表演藝術饗宴。巡演將安排 至淡水、土城、樹林、鶯歌、林口、泰山、五股、中和、蘆洲、 汐止、新店及三重等各區，共計10場傳統曲藝及2場民歌演唱會。 傳統曲藝部分，邀請明華園日字戲劇團、明華園天字戲劇團、 秀琴歌劇團、一心戲劇團、臺灣豫劇團及小西園掌中劇團， 呈獻傳統曲藝之美。民歌演唱會部分，由民歌世代唱將殷正洋、 邰肇玫、于台煙、南方二重唱、王瑞瑜、李明德，及新世代校園民歌 演唱者徐偉銘等參與演出，讓民眾重溫往日時光。

蔡佳芬局長指出，文化局每年辦理「新北市巷弄藝起來巡演」活動， 從鄉里巷弄出發， 讓各區各里民眾得以最簡單的方式接觸殿堂級的表演藝術， 在表演團隊協助及民眾支持下， 5年來走遍各區，廣獲市民朋友喜愛與肯定，已建立活動品牌、 可觀的藝文參與人次及相當之口碑，也打造了新北市友善的表演藝術 環境，市府團隊會更努力， 與全民一起讓新北市邁向偉大的藝文之都。

所有活動均免費，歡迎民眾踴躍參加。

相關資訊可上活動官網http://www.corner- art.com.tw/

及新北市政府文化局網站http://www.culture. ntpc.gov.tw/查詢。