從1996台海危機看問題 澳洲學者建議擁核抗中

澳洲學者懷特近日指出，中國自1996年致力發展海空軍力，建立海上作戰優勢，已破壞美國防衛台灣和澳洲等西太平洋盟邦的能力，亞洲海權平衡已改變，中國將稱霸亞洲，澳洲需思考核武。

前澳洲政府軍事戰略顧問、目前任教澳洲國立大學（Australian National University）的懷特（Hugh White）近日出版新書「如何保衛澳洲」（How to Defend Australia，暫譯），建議澳洲思考擁有核武。

根據懷特2日在澳洲媒體The Conversation發表的文章，他在書中提出的論點與中國在1996年台灣首次總統直選前夕在台灣海峽舉行大規模軍演而引發的台海危機有關。

當時美國緊急調動尼米茲號和獨立號航空母艦戰鬥群巡弋台海，成功嚇阻中國對發射飛彈威嚇台灣選民的意圖。

懷特指出，他與某紐西蘭官員在1996年4月聊到此事，紐西蘭官員憂心中國此後會不顧一切地確保美國在1996年台海危機的作為不會重演，「現在證明他的看法是對的」，中國在1996年後耗費鉅資發展海上作戰必備的海空軍力。

他指出，中國已是僅次於美國的第二大海權強國，威脅美國在西太平洋的軍事優勢；更重要的是，不同於美、英、澳發展「海上控制」（Sea Control）能力以保護其海軍、強化對敵軍的軍事投射戰力等傳統思維，中國採取「海上阻絕」（Sea Denial）戰略，目的是要鎖定、擊沉敵軍軍艦。

懷特說，中國海上作戰的部署至今已取得有利地位，能防止美國在1996年台海危機的作為再次發生，如今美國航母通過台海面臨被中國軍艦、飛機、潛艦、彈道飛彈攻擊的風險。

但懷特也說，中國光靠自己仍無法取代美國在廣大亞太區域的地位，仍須發展航母與兩棲作戰兵力，以建立防衛能力；而這也表示，其他國家的國防戰略能阻擋中國軍力延伸。

澳洲廣播公司（ABC）和澳洲雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天報導，懷特建議澳洲發展核武。

懷特在受訪中指出，思考是否發展核武是「困難」的，澳洲過去40年不用思考這個問題是因為有美國保護，但當美國維持它在亞洲地位的機會降低時，「我們必須問自己，是否能保護澳洲，不受像中國這樣強權（的威脅）」。

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）不同意這項建議，他發表聲明說，澳洲會遵守禁止核子擴散條約（Non-Proliferation Treaty）的承諾，不會試圖取得或發展核武。

澳洲雪梨晨驅報指出，懷特2010年就對美國在亞洲的影響力式微提出預警，他的分析當時被認為是危言聳聽，但主持澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全研究的羅傑文（Sam Roggeveen）說，如今證明懷特是對的。

羅傑文說，澳洲發展核武對區域的影響很大，印尼可能跟進，但會這樣思考是不可避免的；如果沒有美國保護，很難想像澳洲在沒有核武下能如何獨立對抗中國侵犯。