氣候變遷繪畫展 能源小偵探作品現身桃機二航廈

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）誰是「能源小偵探」呢？由台灣永續能源研究基金會主辦的第九屆的「氣候變遷國中小繪畫作品展」自即日起至8月30日止，在桃園國際機場第二航廈出境層C2廊道展出，讓旅客有機會欣賞孩子們對於氣候變遷的創作。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，2019年度作品皆高度切合主題且極富原創性，將抽象的氣候變遷和環境破壞的現況具象化，媒材多元、用色繽紛，評審委員皆大為讚賞，值得機場旅客至現場欣賞。

第九屆繪畫比賽評審長方舟生態藝術執行長楊恩生表示，本屆參展作品不論在數量及質量上均顯著優於歷屆的表現，評審們對於參賽各級學生與指導老師的努力給予高度讚賞。

主辦單位表示，「2019第九屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」今年以「出動吧！能源小偵探」為題，將「人人都是能源小偵探」的環境教育概念融入生活情境，共吸引來自美國、阿根廷、台灣等地752所學校、4,269名學生報名參加，學生繳件數3,206名，當中有87件來自海外。

評審委員分別晉級決選的1,121件作品，根據氣候變遷、環境保護與藝術創作的角度提出專業分析，並依據作品的主題內容、原創性和畫面表現等指標進行評選。獲獎的作品共有100幅， 旅客可以在第二航廈出境層C2廊道欣賞他們的作品。

照片來源：台灣永續研究能源基金會提供