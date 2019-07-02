破解迷思　醫：不含防腐劑的沐浴品　恐是寶寶皮膚過敏之元兇

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）6個月大的寶妹，從出生3個月起開始出現紅疹、搔癢等輕微的異位性皮膚炎症狀，於是媽咪將沐浴乳換成不含防腐劑的手工皂，但症狀卻開始變嚴重，甚至引發局部感染。巫漢盟醫師提醒，有些寶寶沐浴產品會強調「完全不添加防腐劑」，但沐浴用品儲存於悶熱的浴室環境，其實更需要避免受潮後滋生黴菌、細菌的問題。

小兒科醫師巫漢盟醫師表示，6月入夏後溫濕度升高，門診中寶寶汗疹、尿布疹等皮膚過敏的案例數大增。尤其許多爸媽在寶寶過敏發作時，又採取了錯誤的沐浴保養步驟或產品選擇，更可能因此加重寶寶的過敏症狀，甚至引發化膿、感染等問題。

針對眾說紛紜的寶寶洗沐抗敏大哉問，巫漢盟醫師特別整理常見的三大沐浴抗敏迷思，希望更多家長能安心的與寶寶享受沐浴時光，不讓每天洗澡成為擔心受怕的過敏測試戰爭。

迷思一：不添加防腐劑最安心

醫師：不加防腐劑 沐浴乳恐成黴、菌溫床 避免等刺激成分為正解

巫漢盟醫師提醒，沐浴用品儲存於悶熱的浴室環境，其實更需要避免受潮後滋生黴菌、細菌的問題。事實上，沐浴乳也是會壞的！

食藥署今年3月即提出聲明指出，沐浴乳若未添加防腐劑，容易遭細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質。

巫漢盟醫師強調，政府針對化妝品的防腐劑種類及添加量都有嚴格規定，只要符合添加標準就不會致敏。家長比起一味抗拒防腐劑，更該建立正確觀念，挑選時特別避開Paraben、MI、MCI等刺激成分。

迷思二：不要天天洗澡 清水是最佳洗劑

醫師：好動戶外寶寶 pH5.5抗敏沐浴保養品 反能提升皮脂保護力

巫漢盟醫師表示，寶寶的角質層尚未發育成熟，皮脂、汗腺相對不發達，因此缺乏皮脂膜保護，肌膚特別嬌弱。過去常見的「隔日洗澡」、「清水洗澡」等論點，其實主要是為了避免洗劑中的皂鹼成分過度清潔皮脂讓表皮更加脆弱，同時皂鹼成分也容易刺激肌膚。

但如果是經常流汗、愛到處爬動的好奇寶寶，或是屁屁等會接觸排泄物的部位，在濕熱的夏季，每天適度的選用專用的pH5.5抗敏沐浴品溫和清潔，反而能幫助寶寶肌膚過敏問題不惡化。而浴後的乳液保養，只要慎選微酸性的溫和抗敏成份，也有助於強化寶寶皮脂保護力。

迷思三：有機、無香精、含藥性成分 保護效果更佳

醫師：不迷信特定成分 整體配方經人體實測、具抗敏認證才是安全保障

巫漢盟醫師指出，有機成分與無香精都不代表100%不致敏，產品的安全性與穩定性，來自許多生產環節的嚴格測試與把關。比起單一成分的有效性，選擇整體配方經人體實測、具抗敏認證的沐浴保養品，更能確保安全性。

有些家長會幫寶寶選擇有標示抗菌、消炎等藥性成分的沐浴品。但巫漢盟醫師提醒，其實不一定要迷信特殊成分，民眾熟悉的天然洋甘菊萃取物質，就是在化妝品界運用已久、具有消炎舒緩功能的有效成分。