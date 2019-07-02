安藤忠雄來台演講　3000民眾共襄盛舉

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）曾獲建築界最高殊榮「普立茲克建築獎」的日本傳奇建築師安藤忠雄昨晚（1）受邀來台演講，吸引超過3,000名民眾參與，安藤忠雄除了暢談建築師執業生涯，也分享自己的生命歷程，並勉勵民眾築夢踏實，只要夠努力，夢想就會實現。

安藤忠雄昨日暌違多年再度來台舉辦大型公益演講「亞洲是一：安藤忠雄演講」，他在開場時表示，自己與台灣擁有很深的緣分，也一直很喜歡台灣人充滿活力的樣子，剛從大阪趕赴來台的他，看到現場如此盛大的場面，情緒也被感染到高漲起來，他希望透過演講加深與台灣藝文及建築上的文化交流。

提及自己至今超過半世紀的建築師生涯，安藤忠雄表示，接觸過的案件種類繁多，每次都會面臨不同的挑戰與學習契機，像是他在第一件民宅建案中了解到判斷力的重要性，在多次國外建案中則體會到團隊協作能眾志成城。

安藤忠雄也分享自己罹癌後中體悟了事情的一體兩面，他還打趣道，「我摘除內臟後，依然健康的活著，同時還獲得更多的建案邀約，可能是因為『大難不死必有後福』，業主覺得很吉利。」他勉勵大家，每個人都有平等的機會，只要夠努力，夢想就會實現。

▶︎ 日本建築大師安藤忠雄1日在台北演講（照片來源：忠泰建築文化藝術基金會提供）

除了在演講中暢談人與建築及生命的關係，安藤忠雄也提及近期所接觸的新挑戰，像是位於義大利古城威尼斯的海關大樓博物館（Punta della Dogana）與巴黎證券交易所，他與團隊必須在老舊不堪的建築中盡可能地保留周邊結構，在不破壞本體的情況下將既有的歷史建築活化再生，賦予古蹟新機能。

安藤忠雄指出，老建築中要蓋新建築，還要考量到如何能吸引觀眾來參觀，任務艱鉅，他原本認為應該無法順利進行，所幸在團隊的努力下，最後終於成功了，巴黎證券交易所也即將於12月完工，預計明年3月開放。

主辦單位忠泰集團董事長李忠義致詞時則表示，安藤忠雄不僅是日本國寶級的建築師，同時也是日本藝文發展的強力推手，希望能藉由此次演講，讓台灣民眾一睹國際大師風采，擴展國際高度的視野，深度探討人與環境間的未來發展。