台灣歷史「真相」●「解密」 2020111

網路媒體《放言》刊出資深媒體人楊憲宏的文章，標題為「面對台灣歷史上的『國恥』 民進黨不能任由保守勢力綁架」。楊憲宏認為，戒嚴時期政治偵防類機密檔案無法解密是嚴重違憲違法的政府機關集體犯罪。

調查局在去(2018)年7月到今年4月期間，逕自將戒嚴時期1941件政治偵防類機密檔案的保密年限，再次分批延長30年，最遲的要到2048年才得以解密。另外，國安局將「林義雄家血案」及「陳文成死亡案」等142件政治檔案，列入永久保密，拒絕解密。這些案件都是自1945年起到1992年止的普通及機密檔案，共計19725案。原定調查局要在今(2019)年內移轉出來的案件有30515案。目前，已知要延長機密到2043年的有242件，要延長至2048年的有1699件。也就是有些案件要超過100年才得以解密，而美國甘廼廸總統的謀殺案解密年限也不過70年。

楊憲宏在文中指出，這個國家有比總統更大的黑組織在後面操控包庇犯罪嗎？

調查局與國安局的作法，明顯嚴重違憲違法，是一種政府機關集體犯罪行為；而蔡英文政府竟然放任這些機關任意行事，讓人疑竇叢生。特別是「林義雄家血案」與「陳文成死亡案」明顯涉及謀殺，竟然被非法設定為永久保密，豈不是縱放殺人兇手，讓元兇永久逍遙法外。難怪最近蔡英文幾次談到改革，已不敢公開表示司法改革，原來內疚神明。這些機密檔案早就應該解密，並移轉給「促進轉型正義委員會」(簡稱「促轉會」)，打開來公諸於世與明白真相的，現在被調查局與國安局聯手隱藏，並且是發生在號稱「民主進步」的民進黨執政之下，真可恥。促轉會也沒有抗議，根本就是一個騙人的口號單位而已。

促轉會表示，曾經與國安局多次協調，但仍未能讓國安局同意解密。對於國安局想掩飾什麼？民進黨立委賴瑞隆與時代力量立委林昶佐都曾經抨擊過。林昶佐說，如果只是為了掩蓋迫害人民的事實而保密資料，明顯違反「國家機密保護法」。

戒嚴時期政治偵防類機密檔案無法解密這個消息，在今年5月21日被媒體公開，法務部調查局則於同一天發出新聞稿，澄清有完全依政府的政策與規定程序，辦理機密文書解密及徵集，也與檔管局及促轉會配合良好，對於媒體指稱調查局用「奧步」，顯與事實不符。

比較奇怪的是，這個消息被媒體公開至今，經過一個多月了，有許多民進黨民主前輩任職的總統府與行政院都沒說話，多數媒體也噤若寒蟬或選擇忽視，立法院也沒有立委出來要求調查局與國安局作專案報告。似乎這些情治單位有意選擇在民進黨總統黨內初選的敏感時機出手幹壞事，然而現在民進黨總統黨內初選結束了，蔡英文與有關機關也該有所作為了吧！

機密檔案(包含戒嚴時期政治偵防類機密檔案)的解密與透明公開，攸關台灣「公平正義」轉型與「人權法治」體制的落實。明(2020)年1月11日台灣總統選舉，我們呼籲各黨派所有參選的總統候選人，對這件事情應該有反應及表態，如果當選總統，將立即「以總統特權宣告解密」。

原文連結：【homerun！】面對台灣歷史上的「國恥」 民進黨不能任由保守勢力綁架