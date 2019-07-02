公懲會首度公審 管中閔稱遭政治迫害

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）公務員懲戒委員會今（2）日下午3時借用台灣高等法院專一法庭，將審理管中閔違法兼職案。管中閔稍早發表聲明並表示，他今天懷抱著對司法的敬意出席司法院公懲會的準備程序庭，希望在司法前面捍衛自己清白。

《聯合報》報導，管中閔表示，經歷超過一年的政治迫害後，他必須沉痛指出，如果今天大家容許這種深文周納和羅織構陷的政治迫害，將來任何人都可能遭受同樣不公義的對待。

管中閔還說，他今天之所以必須站在這裡，源頭就是去年1月5日台大校長遴選委員會的遴選結果。若非這個結果不為少數有權勢者所喜，怎麼會有長達一年、對我鋪天蓋地的政治抹黑？怎麼會有立法院以「退回預算」來要求教育部不接受遴選結果？怎麼會有教育部對遴選結果的多番刁難？怎麼會有兩次針對我個人的「跨部會諮詢專案小組會議」？怎麼會有台北地檢署的傳訊？又怎麼會有後來監察院的調查？監察院今年1月15日通過的彈劾，不過是所有政治追殺都不成功後的另一次迫害。

綜合媒體報導，下午管中閔提早30分鐘抵達高院，面對媒體追問是否「會不會覺得被秋後算帳」等相關問題，他都不願回應，而是直接進入法院等候審理。另外，公懲會這次也傳喚當時做出報導的前壹週刊社長裴偉，以證人身分到場說明。稍早更一度傳旁聽民眾為了進場而爆發推擠的狀況。

監察院指出，被調查人管中閔2012年2月6日起至2015年2月3日期間，因違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，固定以匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約65萬元之兼職報酬，3年共近200萬元，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴；今年1月將他彈劾，並移交公務員微戒委員會。

由於管中閔違法事證明確可能面臨相關處分，依據《公務人員懲戒法》共計9種處分別是(1)免除職務、(2)撤職、(3)剝奪減少退休（職、伍）金、(4)休職、(5)降級、(6)減俸、(7)罰款、(8)記過、(9)申誡。是否會依照本案情節，而有其他懲戒處分，如罰緩等，尚待公懲會公布。