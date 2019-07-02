三分之一的美國人　支持對北韓發動先發制人的核武攻擊

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國學術期刊《原子科學者公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）於上週（24日）公布一份輿論調查結果，發現美國有三分之一的人，即使知道有可能導致百萬無辜百姓的死亡，也支持美國對北韓發動先發制人的核武攻擊。

該期刊表示這項結果「堪憂」，指出「主戰派雖然不是多數派，卻不少。」

有超過三分之一的受訪者，對於大部分智庫的軍事分析中，主張應避免大規模軍事衝突的慎重論感到不以為然，認為不論是使用傳統武器或核武，美國都應當主動採取先發制人的攻擊。

而且，即使在被告知使用核武可能會導致北韓百姓的死亡人數爆增，由傳統戰爭的1萬5000人預估值跳升至110萬人預估值，也無法動搖受訪者原來支持核戰爭的態度。

另外，調查也發現，美國國民有高估美軍軍力的傾向。三分之一的受訪者認為美國可以在第一波先發的核武攻擊內就徹底解決掉北韓的反制軍力，而有高達四分之三的人認為美國可以輕鬆攔截北韓同時發射的多枚飛彈。

雖然不久前（30日），川普與金正恩在板門店會面，兩國間發生衝突的可能性降低，但這份調查顯示主戰論強勢地潛藏在美國輿論當中，且美國國民對核武器造成的大規模傷害相當頓感，展現出「即使是一般市民，因為是敵國人，出現大規模傷亡也不會感到反感」的傾向。

該期刊表示這項結果不但怵目驚心，更是一道警訊，認為科學家有必要「向社會大眾溝通並教育核戰爭的慘烈後果」。