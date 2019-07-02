紐約夏日音樂祭「台灣之夜」8/3登場　原民歌手阿爆大嗓門沒在怕！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）紐約中央公園夏日音樂祭的台灣之夜首次女性意識抬頭，將邀請四組女力登台演出，與紐約人用音樂交流，將於8月3日登場。

紐約中央公園夏日音樂祭（Summer Stage）是紐約市夏日最大的免費音樂節，開辦至今已30多年歷史，堪為紐約暑假最家喻戶曉的戶外音樂活動，享譽國際。

透過策展人嚴敏（Mia）的努力，自2016年起首度邀請台灣樂團參加，並稱之為台灣之夜（Taiwanese Waves ），成為亞洲區第一組音樂人站上Summer Stage的國家，成功吸引近5000名觀眾到場，創下當季單場人數最高紀錄。

今年，台灣之夜已邁入第四年，文化總會也將首次加入，並於昨（1）日舉辦記者會，邀請台灣之夜策展人嚴敏、交通部觀光局國際組組長黃勢芳、合作金庫副總經理周俊隆、中華航空公司公關室公共事務部經理區美玲共同出席，現場還有即將前往紐約演出的原住民歌手阿爆帶來精彩表演。

文化總會副會長江春男表示，去年，他也到了紐約參加Taiwanese Waves，看到台灣的表演終於可以登上國際舞台，擁有自己的形象與文化特色，既本土化又國際化，有種莫名的感動，而這就是文總要做的工作。

江春男說明，今年恰逢台灣關係法立法40週年，台灣美國關係密切，不只文總持續加深台美文化交流，會長蔡英文總統7月出訪友邦時，也將過境美國，深化台美互動。

嚴敏分享，紐約是個世界之都，她第一年策展時，是希望讓紐約的人了解台灣的華語音樂是甚麼樣貌，自第二年、三年開始陸續帶更多不同語言面向、不同樂風的表演者。而今年，我們關注的是女性議題，希望能讓在紐約的所有人都能夠了解台灣的聲音。

阿爆透露，這次的演出組合差異頗大，自己很期待演出！她說，台灣這片土地上聚集了不同的人，音樂更從主流到獨立都有，音樂節則能讓大家更了解彼此。

阿爆則搞笑的說，外國人很高、很大，他們原住民比較黑，比較小，但唱歌的聲音卻很大！

2019 Taiwanese Waves將在8月3日登場，以Voices of Female Taiwanese為主題，邀請四組各具鮮明風格的台灣女性歌手，分別為原住民歌手阿爆、搖滾樂團Tizzy Bac、融合復古與西方元素的9m88，以及經典情歌天后萬芳。更多詳情請前往臉書查詢。