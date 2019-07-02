雲品溫泉酒店 取得環保旅館金級認證 推展永續旅遊精神

由行政院環保署頒布的「環保旅館 金級」標章除需符合節能、減碳及採購綠色產品等等多項相關規定，餐廳食材亦應優先選購本地生產或有機方式種植之農產品，須落實每一項訂定標準，才能獲得這項環保認證，目前台灣僅有19家旅館得到此環保認證，雲品溫泉酒店於六月份取得「環保旅館 金級」認證後，更首次攜手日月潭風景管理處號召民眾於「日月潭國際萬人泳渡」隔日舉辦「淨潭活動」，活動於9月2日10時至12時於伊達邵碼頭集合，分為5條路線執行，宣導對於日月潭的環境保護，自即日起開放泳者及民眾自主加入，並邀請日月潭邊各企業商家一起共同響應！期待在地業者一起秉持永續旅遊的精神，讓美麗『泳』駐日月潭！

永續旅遊已成為全球重視的課題，雲朗觀光集團一直關注環保議題，從翰品酒店花蓮外牆LED燈飾的頂樓太陽能接收板電力來源，與運用巧思使用雨水回收節能設備，作為酒店植物澆灌及生態池的利用。雲朗更響應每年地球關燈一小時活動，並年年推出環保住房專案以及於旅展銷售環保住宿券等，每一項措施都是希望與旅客一起力行環保，關注環境永續議題。位在日月潭的雲品溫泉酒店逐年來持續降低能源耗用，落實節能減碳、節水、排煙、除臭等環保標準，亦與在地農家及商家配合採購綠色產品及有機蔬菜與在地食材，從產地到餐桌減低食材運送的碳排放量，再經由環保署層層認證後，在今年六月取得「環保旅館 金級」標章，為南投地區首家金級認證的五星級飯店。

雲品更參與日月潭國家風景區管理處辦理的「全球永續旅遊實務推廣工作坊」，希望在全球氣候變遷、生態保育、經濟發展等對環境的衝擊中，更加落實於環保與綠化在飯店中，倡導永續旅遊不僅只是在消費自然環境，應以更正向的方式與環境共處，投入更多的行動，都可以讓我們的環境減少破壞、增加友善，共創一個永續的綠色環境。

此外，今年雲品加入日月潭國際萬人泳渡合作夥伴，期望協助提升日月潭萬人泳渡的國際行銷與接待，將萬人泳渡意義變得更國際化、品牌化及環保化，因為有美麗的日月潭才有美麗的雲品溫泉酒店與周邊店家。雲品首度更與日月潭國家風景管理處合作，選在9月2日泳渡的隔天舉辦「淨潭活動」，即日起可至活動網頁報名，淨潭將從泳渡的終點站「伊達邵碼頭」週邊開始執行淨潭，邀請泳客或民眾花2個小時的時間，一起加入淨潭行列，用小小的力量，回饋日月潭美景的大大心意。期望未來能夠長期與相關單位合作共同宣導，降低對日月潭環境的衝擊，將愛惜自然、回饋自然的信念傳承每一位到日月潭的旅客心中。