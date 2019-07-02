日本發動貿易戰　打擊韓國半導體產業

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本政府於昨（1）日宣布，將於4日起對南韓實施嚴格的半導體原料輸出管制，韓國輿論界將此視為日本對韓國「徵用工賠償判決」問題的報復。

日本經濟產業省（相當於經濟部）宣布，在半導體及軍工業需要使用的三種化學原料的出口上，將更改因安全保障上屬友好關係而給與韓國的優惠措施，改實施嚴格的出口審查。

這三種化學原料包括氟化氫、氟化聚醯亞胺及光阻劑。根據《日本經濟新聞》及《產經新聞》報導，日本幾乎壟斷這三種原料的市場，供應全球半導體產業70到90%的原料需求。日本將可以透過出口審查時間上的拖延，嚴重影響韓國的半導體的生產。

《日本經濟新聞》則引述韓國業界人士看法，指出韓國三種原料的庫存頂多能撐過三個月。《產經新聞》則認為，只要一個月後就會對韓國半導體生產帶來影響。不論如何，半導體產業是韓國經濟的命脈，《朝鮮日報》稱日本政府的作為「直擊韓國經濟的要害」。

日本官房長官菅義偉表示，因日韓的信賴關係已嚴重損毀，且該原料涉及國防產業，才實施限制措施以重新檢視兩國信賴關係，並不是做為韓國拒絕日本提案的對抗措施。然而，不論是日本或韓國輿論，都普遍認為日本政府這麼做，便是為了發動「經濟報復」。

《朝日新聞》引述政府內部人士說法，指文在寅政府一直迴避不肯提出好的解決方案，日本政府已經到達「忍耐的極限」，才決定採用經濟手段報復韓國。

日本政府一宣布限制措施，南韓產業通商資源部（相當於商業司）部長成允模隨即發表聲明，將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，更批評日本政府不懂三權分立，一直想逼韓國以政治干涉司法。日本首相安倍晉三則表示，該限制措施並未違反任何國際貿易的法規。

《日本經濟新聞》認為，使用經濟手段報復韓國很可能反而會傷及日本企業。而《朝鮮日報》雖大力批評日本對韓國的打壓，卻也呼籲韓國政府應拿出實際的對策，解決戰時徵用工賠償判決問題。

因應韓國法院判決日本企業應賠償戰時徵用工，日本政府基於《日韓請求權協定》，主張交由第三國仲裁，卻遭韓國政府拒絕，兩國關係被認為是惡化到戰後最低點。G20上，日本外務大臣河野太郎與韓國外交部長康京和，雖然有短時間交換意見，但仍然無法達成共識。